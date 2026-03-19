Rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu, clip hút hơn 16 triệu lượt xem: Người quay tiết lộ thông tin

Một đoạn clip dài gần 7 phút ghi lại quá trình con rùa bị mắc lưới bơi lại gần thuyền đi biển và được các ngư dân giải cứu khiến người xem xúc động. Chỉ trong ít ngày chia sẻ, đoạn clip viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và riêng trên Facebook, đoạn clip đã hút hơn 16 triệu lượt xem.

Theo nội dung clip thì thời điểm xảy ra sự việc, nhóm ngư dân đang đi thuyền thì bất ngờ phát hiện một con rùa lớn đang bơi chầm chậm lại gần. Quan sát kỹ, ngư dân thấy con rùa đang bị lưới quấn chặt cứng lấy người, di chuyển vô cùng khó nhọc và đang cố bơi về phía thuyền như một lời cầu cứu. Sau đó, mọi người trên thuyền đã cùng nhau hò kéo con vật lên boong tàu. Không chỉ gỡ lưới, nhóm người còn làm sạch lớp hàu bám trên mai, vệ sinh sạch sẽ rồi thả con rùa về với biển.

Xem đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự xúc động và cảm thấy nhẹ lòng khi chứng kiến con rùa được giải cứu an toàn. Hành động đẹp của các ngư dân đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mang đến niềm vui giản dị nhưng ấm áp cho cộng đồng mạng. Qua sự việc trên, dư luận đã lên án mạnh mẽ những hành vi xả rác, vứt lưới xuống biển gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Được biết, người quay clip trên là anh Trần Duy Nở (40 tuổi, ở Gia Lai, Bình Định cũ). Trả lời trên tờ Thanh Niên, anh Nở cho biết đoạn clip được anh ghi lại từ tháng 5/2025 và gần đây mới chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhớ lại ngày hôm đó, anh Nở cho biết nhóm đã phát hiện thấy con rùa bị mắc lưới nên có ý định nhảy xuống vớt lên cứu giúp. Không ngờ, con vật thấy thuyền thì nỗ lực bơi đến gần. Có kinh nghiệm nhiều năm đi biển và hiện tại làm nghề lặn, anh Nở từng giải cứu nhiều trường hợp rùa, cá heo... bị mắc lưới tương tự. Anh Nở không đoán được tuổi của con rùa, nhưng đoán được rùa nặng khoảng 60 kg.