Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

26-09-2025 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bầu trời Long Thành sáng nay đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng của siêu dự án.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Sáng 26/9, công trình sân bay Long Thành đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên cất cánh, mở đầu cho giai đoạn kiểm tra và đánh giá toàn bộ hệ thống kỹ thuật trước ngày vận hành chính thức.

Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Ảnh: VTC News

Từ sáng sớm, hệ thống đèn tín hiệu đường cất – hạ cánh cùng toàn bộ thiết bị dẫn đường, hỗ trợ hạ cánh đã được thắp sáng và kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng 6h, máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay đến Long Thành lúc 6h09 để thực hiện loạt bài bay kiểm tra hạ cánh xuống đường băng và các phương thức bay trong vùng trời Long Thành. Sau đó, máy bay quay về TP.HCM.

Đây là loại máy bay được nhiều quốc gia sử dụng trong công tác hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động và độ ổn định cao.

Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu- Ảnh 2.
Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu- Ảnh 3.

Hình ảnh đường cất hạ cánh của Cảng HKQT Long Thành trước giờ bay hiệu chuẩn. Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Theo đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các hạng mục chuẩn bị cho chuyến bay được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đợt hiệu chuẩn diễn ra từ 26/9 đến 24/10/2025, do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) – đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) – trực tiếp thực hiện.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ATTECH sẽ phối hợp cùng chuyên gia quốc tế từ Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc, nhằm đảm bảo tính khách quan và nâng cao uy tín quá trình đánh giá.

Trong lần hiệu chuẩn này, nhiều hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành sẽ được kiểm tra, gồm:

Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu- Ảnh 4.

 

Trước đó, công tác bay đánh giá phương thức bay diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã thành công, là bước đệm để triển khai công tác bay kiểm tra kế tiếp. Theo kết luận của Thủ tướng, mục tiêu quan trọng nhất của giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành là đến ngày 19/12 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành theo quy định.

Sân bay Long Thành sẵn sàng ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Dự án này được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Việc máy bay hiệu chuẩn lượn vòng trên bầu trời Long Thành sáng nay không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của tinh thần “vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên ngày đêm, xuyên lễ” của hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên công trường. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm thần tốc để đưa sân bay lớn nhất Việt Nam về đích đúng hẹn.

Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu- Ảnh 5.

Ảnh minh họa sân bay Long Thành sau khi hoạt động bằng AI ChatGPT

Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.

Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

