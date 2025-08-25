Công trình 40 năm tuổi do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng vừa nhận "cú hích" lớn

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tiêu dùng tăng cao và tận dụng lượng nước xả thừa vào mùa lũ hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này năm 2020. Dự án này nằm tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý.

Tư vấn thiết kế dự án này là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2). 6 doanh nghiệp là thành viên Liên danh nhà thầu bao gồm Tổng công ty xây dựng Lũng Lô; Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Công ty Cổ phần SCI E&C; Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần Xây dựng 47; Công ty Cổ phần LILAMA 10.

Nhà máy Thủy điện Trị An

Công suất lắp đặt nhà máy 200MW (gồm 2 tổ máy x 100MW) . Tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng. Nguồn vốn cho dự án bao gồm vốn tự thu xếp của EVN khoảng 30% và vốn vay thương mại khoảng 70% từ Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý 3/2027, tổ máy số 2 vào quý 4/2027, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong quý 4/2027.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh, góp phần tăng khả năng huy động công suất cho khu vực miền Nam, đặc biệt trong các giờ cao điểm; đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất điện, tận dụng tối đa dòng chảy, giảm phát thải CO₂, kéo dài tuổi thọ thiết bị của các tổ máy hiện hữu.

Trước đó, vào tháng 12/2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, hạng mục quan trọng phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Cầu có chiều dài 249,5m, rộng 9m, được phê duyệt là công trình cấp II.

Ngoài chức năng vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công, sau khi dự án hoàn thành, cầu Hiếu Liêm sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Vị trí xây dựng cầu Hiếu Liêm tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Anh Chiến

Nhà máy Thủy điện Trị An được khởi công xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô cũ. Công trình thủy điện Trị An là bậc thang thủy điện cuối cùng trên hệ thống sông Đồng Nai.

Theo EVN, cách đây đúng 40 năm, công trình thủy điện Trị An được khởi công xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô. Dự án chính thức khánh thành vào năm 1991 với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW, sản lượng điện trung bình hàng năm hơn 1,7 tỷ kWh.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

Sau khi đi vào hoạt động, công trình thủy điện Trị An đã góp phần cung cấp nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phía Nam, đảm bảo nguồn nước công nghiệp và sinh hoạt cho hàng triệu người dân, nước tưới cho hơn 20.000 ha ruộng, đất khu vực hạ lưu. Trong suốt quá trình vận hành, công trình luôn đảm bảo hiệu quả, an toàn.