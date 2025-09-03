Công trình 90ha ở Việt Nam thu hút 4 triệu người: 10,5 tháng thi công tạo kỳ tích xây dựng, kỷ lục quốc tế

Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước đón gần 4 triệu khách trong 6 ngày

Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã chính thức trở thành một điểm đến không thể bỏ qua tại Việt Nam. Chỉ trong 6 ngày đầu tiên, từ ngày 28/8 đến 2/9, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã đón gần 4 triệu khách tham quan, phá vỡ mọi kỷ lục của các triển lãm trước đây tại Việt Nam.

Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước đang diễn ra tại VEC. Ảnh: VEC

Cụ thể, số lượng khách tham quan đến với Trung tâm Triển lãm Quốc gia các ngày qua như sau:

Ngày khai mạc (28/8): hơn 230.000 người

Ngày thứ hai: hơn 300.000 người

Ngày thứ ba: hơn 650.000 người

Ngày thứ tư: khoảng 800.000 người

Ngày thứ năm: khoảng 1,05 triệu người

Ngày thứ sáu (2/9): khoảng 900.000 người

Trước nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9 giúp người dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm.

4 triệu khách tham quan đã đến với VEC chỉ trong 6 ngày vừa qua. Ảnh: VEC & Người đưa tin

Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm.

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tốn 10,5 tháng thi công siêu dự án top 10 thế giới ở Việt Nam

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VEC), tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 90ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, khai trương vào tháng 8/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – một tiến độ vượt xa dự kiến ban đầu là 2 năm.

Nhà Kim Quy khi trong quá trình xây dựng. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

Với thời gian thi công thần tốc chỉ 10,5 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã xác lập kỷ lục mới về tiến độ xây dựng công trình triển lãm tầm cỡ quốc gia, vượt xa các trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới như Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (160 ha, top 1 thế giới) mất 3,5 năm để hoàn thành và Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Thượng Hải (147 ha, top 2 thế giới) hoàn thành sau 3 năm.

Điểm nhấn kiến trúc của trung tâm là công trình Nhà triển lãm Kim Quy, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thần Kim Quy xây thành Cổ Loa. Tòa nhà có đường kính ngoài khoảng 360 m, mái vòm cao hơn 56 m. Tất cả các sảnh triển lãm bên trong Nhà Kim Quy được thiết kế kết nối liền mạch, tạo thành không gian mở với tổng diện tích triển lãm hơn 94.000 m², là không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới.

Tất cả các sảnh triển lãm bên trong Nhà Kim Quy được thiết kế kết nối liền mạch. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mái vòm thép của Nhà Kim Quy nặng 24.000 tấn, đường kính 360 m, tương đương diện tích hơn 10 ha, xấp xỉ 14 sân bóng FIFA, chiều cao đỉnh mái 57 m. Đây là công trình cấp I với hệ dầm mái dạng dome (mái vòm), che phủ bằng bạt có khẩu độ lớn. Chủ đầu tư chỉ cho phép mái vòm sai số vài milimet.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã trở thành biểu tượng kiến trúc và nghệ thuật, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giải trí quy mô khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên bản đồ thế giới.