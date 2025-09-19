Công trình nào được miễn giấy phép xây dựng từ 1/7?

Theo điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt 2025, sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025): miễn giấy phép xây dựng đối với "công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Hiện nay còn nhiều dự án tồn đọng từ các năm trước. Trước năm 2021, khi dự án thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng đều dùng là "thẩm định thiết kế cơ sở", không dùng "thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi". Thiết kế cơ sở là một thành phần của báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) hỏi, các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có được miễn phép xây dựng hay không? Vì bản chất nội dung thẩm định này cơ bản giống nhau chỉ thay tên gọi.

Ông cũng đề nghị hướng dẫn rõ nơi gửi thông báo khởi công tại địa phương là Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND cấp xã hay Sở Xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 không thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt năm 2025 .

Theo quy định tại Điều 67 và khoản 8 Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (bao gồm nội dung tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình).



