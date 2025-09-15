Công trường với 25.000 m3 vật liệu được san phẳng mà không tốn một giọt xăng: Thế giới chưa có tiền lệ

Một loạt máy xây dựng hoàn toàn bằng điện đang hoàn thành một dự án mang tính bước ngoặt trong phát triển đô thị bền vững. Những máy móc này là sản phẩm của Volvo CE và Volvo Trucks. Hiện, chúng đang vận hành công trường phá dỡ hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới tại Erlangen, Đức. Dự án này có sự hợp tác với Siemens và Metzner Recycling.

Sáng kiến sử dụng máy xây dựng hoàn toàn bằng điện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi đô thị bền vững và thực hành xây dựng tuần hoàn.

Cụ thể, Volvo CE đã triển khai một đội xe hoàn toàn bằng điện – bao gồm các máy xây dựng nhỏ gọn, cỡ trung và kết nối lưới điện, hợp tác với các chuyên gia phá dỡ Metzner Recycling.

Phá dỡ hiệu suất cao

Đội xe điện đang thực hiện công tác phá dỡ hiệu suất cao trên một khu vực có 25.000 mét khối vật liệu. Xe tải điện của Volvo Trucks, được hỗ trợ bởi vận chuyển vật liệu, đang cho phép thực hiện các hoạt động hoàn toàn không phát thải, từ việc nạo vét chọn lọc đến nghiền bê tông, xử lý vật liệu và vận chuyển.

Volvo cho biết dự án này đánh dấu lần đầu tiên phá dỡ bằng điện quy mô lớn thuộc loại này. Đồng thời, đây cũng là minh chứng quan trọng cho thấy việc phá dỡ có thể được thực hiện bền vững hơn hiện nay khi có sự giúp sức của công nghệ. Dự án này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO₂, loại bỏ các chất ô nhiễm độc hại từ ống xả và giảm tác động tiếng ồn trong môi trường đô thị.

Đội xe bao gồm nhiều loại xe điện chuyên dụng. Đối với công việc trong nhà, máy đào nhỏ gọn Volvo ECR18 Electric có máy phá thủy lực được sử dụng để phá dỡ bê tông và đá xây, trong khi máy xúc lật Volvo L20 Electric vận chuyển vật liệu ra khỏi tòa nhà.

Đối với quá trình tháo dỡ bên ngoài, một máy xử lý vật liệu điện Volvo EW240 MH được kết nối với lưới điện đã hoạt động cùng với một máy đào bánh xích điện Volvo EC230. Những máy này đảm nhiệm việc phá dỡ, cắt bê tông và nạp liệu vào máy nghiền. Một máy xúc lật điện Volvo L120 được giao nhiệm vụ vận chuyển vật liệu đến và đi từ máy nghiền điện.

“Sự chuyển đổi của chúng tôi không còn là một tầm nhìn nữa, mà đã trở thành hiện thực”, Therese Schmitz-Hillebrecht, Giám đốc Khu vực Thị trường Trung Âu của Volvo CE, cho biết. “Chúng tôi không chỉ phát triển máy xây dựng chạy điện – chúng tôi đồng hành cùng các đối tác trên con đường hướng tới một tương lai không khí thải. Việc các công ty như Metzner và Siemens cùng đồng hành với chúng tôi trên con đường này là một tín hiệu mạnh mẽ.”

Máy điện xử lý 12.800 tấn chất thải xây dựng

Volvo tiết lộ rằng các máy điện đã giúp phân loại và xử lý khoảng 12.800 tấn chất thải xây dựng, trong đó 96% được tái chế thành nguyên liệu thô để sử dụng trong tương lai – hỗ trợ sự chuyển dịch sang quản lý vật liệu tuần hoàn.

Theo thông cáo báo chí, ngoài việc thực hiện về mặt kỹ thuật, sáng kiến này còn phản ánh một mô hình hợp tác liên ngành mới - giữa các OEM, nhà thầu, các bên liên quan đến bất động sản và các nhà cung cấp năng lượng địa phương. Sự đổi mới này nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ đối tác trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các hoạt động xây dựng bền vững.

Ông Christian Franz, Trưởng bộ phận Phát triển Bền vững tại Siemens Real Estate, cho biết : “Tại Siemens Real Estate, chúng tôi cam kết thúc đẩy các giới hạn của xây dựng và phá dỡ bền vững. Dự án phá dỡ điện mang tính đột phá này tự hào với tỷ lệ tái chế ấn tượng lên đến 96% và là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc đạt được sự xuất sắc về tính bền vững” .

“Nhờ sự hợp tác chặt chẽ và tư duy đổi mới, đội ngũ đã đạt được những kết quả vượt trội, hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng của công ty. Dự án này minh họa cách thức quan hệ đối tác và quyết tâm tạo ra tác động lâu dài và góp phần định hình một ngành bất động sản bền vững hơn.”

Tiền lệ cho ngành công nghiệp phá dỡ

Volvo nhấn mạnh rằng dự án này tạo ra tiền lệ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp phá dỡ, chứng minh những gì có thể đạt được khi điện khí hóa, tuần hoàn và hợp tác hội tụ.

Quá trình sạc cắm điện – thay thế nhu cầu tiếp nhiên liệu tại chỗ theo cách truyền thống – cũng đã chứng tỏ là một thành công và được hỗ trợ bởi một máy biến áp tại chỗ tùy chỉnh, cung cấp kết nối trực tiếp với lưới điện và khả năng tiếp cận nguồn điện tái tạo được chứng nhận.

Michael Metzner, Giám đốc điều hành của Metzner Recycling, cho biết: "Việc chúng tôi hiện đã thực hiện bước tiến lớn đầu tiên hướng tới một địa điểm tháo dỡ hoàn toàn bằng điện, ít phát thải theo tiêu chuẩn kỹ thuật là một thành công to lớn đối với chúng tôi - nhóm Metzner - và khách hàng của chúng tôi".

“Thiết bị điện có thể giải phóng các dự án đô thị hiện đang bị trì hoãn do lo ngại về tiếng ồn và ô nhiễm.”



