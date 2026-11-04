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Công ty Ấn độ cung cấp phần mềm cho hơn 20 triệu ô tô vừa quyết định lập công ty con tại Việt Nam, là đối tác của Honda và Renault

| | Doanh nghiệp

Công ty Ấn độ cung cấp phần mềm cho hơn 20 triệu ô tô vừa quyết định lập công ty con tại Việt Nam, là đối tác của Honda và Renault

KPIT Technologies, doanh nghiệp công nghệ ô tô của Ấn Độ, vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty con tại Việt Nam với vốn 2 triệu USD. Phần mềm của hãng hiện được sử dụng trên hơn 20 triệu ô tô trên toàn cầu.

Ngày 28/10, Hội đồng quản trị KPIT Technologies Limited (Ấn Độ) đã phê duyệt kế hoạch thành lập công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn tại Việt Nam, với số vốn ban đầu 2 triệu USD.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Ấn Độ, doanh nghiệp mới sẽ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật, công nghệ, chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp ô tô.

KPIT cho biết việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhằm tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật, phát triển năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường hợp tác với khách hàng và mở rộng hiện diện tại khu vực Đông Nam Á.

Công ty Ấn độ cung cấp phần mềm cho hơn 20 triệu ô tô vừa quyết định lập công ty con tại Việt Nam, là đối tác của Honda và Renault- Ảnh 1.

KPIT có những bước đi đầu tiên tại Việt Nam từ trước

Ngày 18/6/2026, doanh nghiệp khai trương trung tâm công nghệ mới tại Hà Nội, đồng thời công bố hợp tác với hai trường đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật. Công ty cho biết chương trình mở rộng này dự kiến tạo ra hơn 100 cơ hội việc làm tại Việt Nam.

Hai tháng sau, ngày 20/8, KPIT ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Vietsol của Việt Nam nhằm phát triển phần mềm ô tô thế hệ mới và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các nhà sản xuất ô tô (OEM) cùng các nhà cung cấp linh kiện, hệ thống cấp 1 (Tier-1).

Theo thỏa thuận, hai bên hướng tới triển khai các giải pháp tại 5 thị trường Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham gia các chương trình phát triển ô tô trên phạm vi toàn cầu.

﻿KPIT Technologies là doanh nghiệp gì?

KPIT Technologies là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Pune, Ấn Độ, chuyên phát triển phần mềm và giải pháp kỹ thuật cho ngành ô tô. Công ty tập trung vào các lĩnh vực như xe định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Vehicle - SDV), hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), xe điện và công nghệ xe kết nối.

KPIT giới thiệu doanh nghiệp có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm ô tô, tham gia hơn 2.000 chương trình phát triển và sản xuất xe. Phần mềm do KPIT phát triển hiện được sử dụng trên hơn 20 triệu phương tiện đang lưu hành trên toàn cầu.

KPIT cũng có quan hệ hợp tác với nhiều nhà sản xuất ô tô lớn. Tháng 3/2023, Honda công bố hợp tác với KPIT trong lĩnh vực phát triển phần mềm, tập trung vào các công nghệ như lái xe tự động, điện khí hóa phương tiện, hệ thống giải trí và nền tảng phần mềm trên ô tô. Theo kế hoạch được công bố khi đó, KPIT dự kiến huy động gần 2.000 kỹ sư tham gia các chương trình hợp tác với Honda đến năm 2030.

Trước đó, tháng 11/2022, Renault (Pháp) cũng lựa chọn KPIT làm đối tác chiến lược trong quá trình phát triển xe định nghĩa bằng phần mềm. Hợp tác bao gồm phát triển nền tảng phần mềm, hệ thống hỗ trợ lái xe, công nghệ điện tử thân xe và kiểm thử phương tiện.

Yên Chi

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