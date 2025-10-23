Công ty báo lãi tăng vọt 280%, cổ phiếu liền "bốc đầu" kịch trần lên đỉnh 3 năm

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên, mã: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025.

Cụ thể, doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên đạt 1.867 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 49% so với cùng kỳ, đạt gần 241 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đem về cho Vicem Hà Tiên gần 8 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quán lý doanh nghiệp tăng lần lượt 12% và 7% so với cùng kỳ, tương ứng ghi nhận lần lượt 46 tỷ và 70 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của Vicem Hà Tiên đạt gần 86 tỷ đồng, tăng gần 280% so với cùng kỳ năm 2024.

Văn bản giải trình của HT1 cho biết, nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả trong kỳ, do sản lượng tiêu thụ xi măng quý 3/2025 tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, và giá vốn hàng bán giảm do công ty tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào giảm. Bên cạnh đó, Vicem Hà Tiên tăng thu nhập từ việc thu phí hoàn vốn cho dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh và KCN Phú Hữu, TP. HCM.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên đạt 5.384 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 189 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, HT1 đặt mục tiêu lãi sau thuế đạt 184 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trên sàn chứng khoán, sau thông tin lãi "khủng", cổ phiếu HT1 bốc đầu kịch trần phiên 22/10 và tiến lên mốc 20.100 đồng/cp. Đây cũng là vùng giá cao nhất của HT1 trong 3,5 năm, kể từ tháng 4/2022.