Thương vụ IPO 'bom tấn' tháng 10: Kích cầu nhà đầu tư bằng xe Mercedes 2 tỷ, viên kim cương 300 triệu, IPhone 17...

13-10-2025 - 11:25 AM | Doanh nghiệp

Ngày 10/10, VPBankS bắt đầu nhận đặt mua cổ phiếu trong đợt IPO được kỳ vọng là lớn nhất ngành chứng khoán.

Thương vụ IPO 'bom tấn' tháng 10: Kích cầu nhà đầu tư bằng xe Mercedes 2 tỷ, viên kim cương 300 triệu, IPhone 17...- Ảnh 1.

Công ty con của VPBank dự kiến huy động hơn 12.700 tỷ đồng thông qua chào bán 375 triệu cổ phiếu VPX với giá 33.900 đồng. Với mức giá này, VPBankS được định giá khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Về phương án sử dụng số vốn thu được, 68% (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Nếu IPO thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán.

Nhà đầu tư có thời gian đăng ký và nhận tiền đặt cọc từ ngày 10-31/10/2025.Thời gian nhận tiền mua lượng cổ phiếu nhà đầu tư được phân bổ từ 3-7/11/2025. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 1-2/11/2025.

Để kích cầu cho đợt IPO này, VPBankS đã tung ra nhiều chương trình như tặng quà khủng (xe Mercedes 2 tỷ, viên kim cương 300 triệu, IPhone 17), tặng 10 cổ phiếu VPB khi đặt mua tối thiểu 5000 VPX, thưởng 1,2% giá trị giao dịch cho mỗi lượt giới thiệu nhà đầu tư mua thành công VPX.

Đặc biệt, VPBankS còn cung cấp chương trình Số dư Thịnh vượng. Theo đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán luôn 100% giá trị đặt mua cổ phiếu VPX bao gồm 10% đặt cọc thanh toán cho VPBankS.

IPO VPBankS nóng ngay từ ngày mở bán: Các tổ chức gồm Dragon Capital và Chứng khoán VIX đăng ký mua hàng nghìn tỷ đồng

Kim Mi

Nhịp sống thị trường

