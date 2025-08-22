Nhiều doanh nghiệp vốn chưa có kế hoạch IPO cũng đang gấp rút lên kế hoạch nhằm tận dụng khoảng thời gian này khi mà dòng tiền trên thị trường đang dồi dào cũng như mức định giá đang tương đối tốt cộng với triển vọng nâng ﻿hạng thị trường trong thời gian tới.

Làn sóng IPO nếu diễn ra mạnh mẽ sẽ nguồn bổ sung hàng hóa mới cho thị trường, là điều mà nhiều nhà đầu tư mong ngóng trong nhiều năm qua khi mà số doanh nghiệp mới lên sàn rất khan hiếm.﻿

Trong vài năm qua, số doanh nghiệp vừa và lớn lên sàn cũng chỉ lác đác vài cái tên như Vinpearl, F88, AIG Group...﻿

Nhóm công ty chứng khoán﻿

Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất là loạt công ty chứng khoán, đặc biệt là nhóm các công ty có mối liên hệ mật thiết với ngân hàng như TCBS, VPBankS, KAFI...

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – Công ty con của Techcombank đã chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 19/08/2025.

Trước đó, HĐQT TCBS đã phê duyệt giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là 46.800 đồng/cổ phiếu. TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại. Theo mức giá chào bán dự kiến hiện tại, tính trên số cổ phiếu đang lưu hành, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO.

Cũng trong gần đây, VPBankS đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông, tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý 4 năm nay.﻿

Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán Kafi vào cuối tháng 3/2025 đã thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM trong quý 2/2025 và tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM chưa thể được triển khai sớm như dự kiến do thay đổi về chính sách pháp luật.

Trong tháng 7, Kafi đã phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, Chứng khoán Kafi dự kiến chào bán 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Thời gian thực hiện trong năm 2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, ước tính Công ty thu về 2.500 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên tối đa 7.500 tỷ đồng.

﻿Chứng khoán Kafi không phải công ty con của ngân hàng như VPBankS hay TCBS nhưng Kafi có mối liên hệ sâu sắc với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thông qua cơ cấu cổ đông và các hợp tác chiến lược.

Một CTCK khác cũng lên kế hoạch IPO đó là CTCP Chứng khoán VPS. VPS vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 8/9. Thời gian tổ chức họp dự kiến trong tháng 10 tới đây. Theo nguồn tin, một trong những nội dung chính tại đại hội lần này của VPS là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến tiến hành vào cuối năm 2025.﻿

Nhóm doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng﻿

﻿Thị trường bán lẻ và tiêu dùng cũng trở nên sôi động với kế hoạch IPO của Bách Hóa Xanh, Long Châu, Highlands Coffee.

Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 của Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết quyết tâm IPO Bách Hoá Xanh năm 2028. Vị này cho biết chuỗi sẽ tăng trưởng doanh thu thần tốc nhằm bù đắp nhanh khoản lỗ tuỹ kế, đồng thời tối ưu từ khâu sản xuất đến kho bãi, trưng bày, hậu mãi, biên lợi nhuận dự kiến ổn định ở mức 4 – 5%.﻿

﻿Hồi tháng 4/2025, ﻿DealStreetAsia đưa tin Highlands Coffee đang khởi động lại kế hoạch IPO trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng cao. Tại thời điểm đó, CEO David Thái chia sẻ rằng sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam là lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi thực hiện kế hoạch IPO.﻿

﻿Nhà sáng lập kiêm CEO David Thái cho biết Highlands Coffee đang tích cực làm việc với các ngân hàng đầu tư như UBS và Jefferies để chuẩn bị cho đợt IPO.

Tại đại hội cổ đông FPT Retail, thông tin đáng chú ý được Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên tiết lộ là đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ bán 10% vốn tại Long Châu cho đối tác Creador SDN Bhd. Giới đầu tư kỳ vọng sự xuất hiện của Creador sẽ là bước đệm để Long Châu sớm lên sàn chứng khoán.﻿

﻿Ngoài ra, theo báo chí quốc tế, C.P Foods đang đẩy nhanh tiến trình IPO cho C.P Việt Nam sau khi nhận được tín hiệu tích cực từ cơ quan chức năng. Trước đó, kế hoạch IPO từng được đề cập từ 2022 nhưng chưa có bước tiến rõ rệt. Mục tiêu của đợt IPO lần này là huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng và gia tăng hiện diện tại Việt Nam.