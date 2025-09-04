Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới

Đây là một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong việc phát triển hạ tầng blockchain, thúc đẩy ứng dụng tài sản số và góp phần kiến tạo nền kinh tế số tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp thành lập liên doanh tại Việt Nam, tập trung phát triển hạ tầng blockchain, triển khai nền tảng giao dịch thử nghiệm, giải pháp thanh toán số, định danh điện tử và các công cụ quản lý rủi ro tuân thủ chuẩn quốc tế.

Trong đó, KuCoin đảm nhận việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu, 1Matrix phát triển hạ tầng và nguồn lực trong nước, còn VBA giữ vai trò kết nối chính sách, xây dựng chuẩn mực và hỗ trợ truyền thông.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA đồng thời là Chủ tịch 1Matrix, đánh giá cao ý nghĩa của sự hợp tác giữa ba bên. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy thị trường tài sản số mà còn mở ra cơ hội hội nhập quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái tài chính số minh bạch và bền vững.

Đại diện VBA, KuCoin và 1Matrix ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Damen Chen, Phó Chủ tịch, Giám đốc Khối Thương mại Tập đoàn KuCoin chia sẻ: “Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm năng động nhất của thế giới trong lĩnh vực blockchain và tài sản số.

Ông khẳng định, với cộng đồng người dùng trẻ, sáng tạo và cởi mở với công nghệ mới, Việt Nam sẽ trở thành điểm khởi nguồn cho nhiều đổi mới mang tính toàn cầu. Thông qua hợp tác với VBA và 1Matrix, KuCoin mong muốn cùng phát triển công nghệ blockchain và đồng hành lâu dài trong việc xây dựng niềm tin của cộng đồng, thúc đẩy giáo dục tài sản số và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp blockchain tại Việt Nam.

"Mục tiêu của chúng tôi là cùng các đối tác kiến tạo nên một thị trường minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh quốc tế, qua đó đưa Việt Nam trở thành một trong những cột mốc quan trọng trên bản đồ phát triển blockchain toàn cầu", ﻿ Phó Chủ tịch, Giám đốc Khối Thương mại Tập đoàn KuCoin nói thêm.

Ông Damen Chen, Phó Chủ tịch, Giám đốc Khối Thương mại Tập đoàn KuCoin bày tỏ mong muốn đồng hành cùng VBA và 1Matrix trong việc thúc đẩy giáo dục tài sản số và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp blockchain tại Việt Nam.

VBA được thành lập theo Quyết định 343/QĐ-BNV ngày 27/4/2022 của Bộ Nội vụ, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên đại diện chính thức cho lĩnh vực blockchain trong nước. VBA là nơi hội tụ của những người quan tâm đến nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hoá và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần 1Matrix, hội viên của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, là doanh nghiệp tiên phong về hạ tầng blockchain tại Việt Nam. Công ty phát triển Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), nền tảng cho phép triển khai nhanh các blockchain lớp 1, phục vụ định danh số, quản trị dữ liệu và nhiều ứng dụng công thiết yếu.

Tập đoàn KuCoin là một trong những sàn giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, hiện phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. KuCoin được đánh giá cao nhờ lợi thế công nghệ, thương hiệu quốc tế và kinh nghiệm triển khai hệ sinh thái tài chính số ở nhiều thị trường.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VBA, 1Matrix và KuCoin được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho một mô hình tiên phong trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa Chiến lược Blockchain Quốc gia, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới trên bản đồ công nghệ toàn cầu.