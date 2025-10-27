Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một nhà phát triển 200 mô hình AI, khẳng định sẽ tạo ra một "đế chế AI"

Thông tin trên fanpage của Hyra Holdings cho biết, ngày 24/10, Hyra Holdings chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Haimaker.

Theo thỏa thuận, Hyra Holdings và Haimaker sẽ kết hợp xây dựng hệ sinh thái AI mở, minh bạch và cộng đồng hóa, nơi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người và doanh nghiệp. Hai bên cam kết tận dụng thế mạnh về hạ tầng tính toán, công nghệ blockchain và nền tảng AI phân tán (DeAI) để kiến tạo các giải pháp AI hiệu quả, an toàn và dễ tiếp cận hơn.

Tại buổi lễ, đại diện của Haimaker, chia sẻ:"Trải nghiệm khách hàng mới là giá trị thực sự trong ngành AI này. Với thế mạnh về công nghệ và năng lực vận hành, Haimaker tin rằng sự hợp tác này về lâu dài sẽ tạo ra một đế chế AI cho Việt Nam, cho Đông Nam Á và cho toàn cầu."

Theo giới thiệu trên fanpage của Hyra Holdings, Haimaker là nhà cung cấp giải pháp xây dựng và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các doanh nghiệp, chính phủ và nhà mạng. Haimaker đã phát triển hơn 200 mô hình AI phổ biến, cùng dịch vụ Developer/Inference hỗ trợ triển khai hàng trăm mô hình lớn hàng đầu thế giới trên hạ tầng được thiết kế tối ưu về hiệu năng, chi phí và khả năng tuân thủ.

Về Hyra Holdings, theo thông tin trên website của công ty này, công ty được thành lập năm 2021, tập trung phát triển AI và blockchain.

Đến cuối năm 2024, hệ sinh thái Hyra đã thu hút hơn 1 triệu người dùng toàn cầu. Riêng nền tảng Hyra AI ghi nhận hơn 2 triệu thiết bị kết nối tại 205 quốc gia, với tổng công suất xử lý đạt 360.000 TFLOPS. Cùng thời điểm, doanh nghiệp khởi công trung tâm dữ liệu Hyra Zone trị giá 30 triệu USD và mở rộng hiện diện tại Singapore, Dubai và Mỹ.

Giai đoạn 2026–2030, Hyra đặt mục tiêu phát triển 9 sản phẩm công nghệ chủ lực và mở rộng sang hơn 30 thị trường quốc tế. Xa hơn, Hyra Network hướng tới IPO trong giai đoạn 2030–2035, kỳ vọng đạt định giá hàng tỷ USD.

Hiện ông Trần Nam Chung là Chủ tịch HĐQT Hyra Holding, ông Nguyễn Thanh Hưng (Shark Hưng) đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của công ty này.



