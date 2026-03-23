Công ty 'cháu' của Hóa chất Đức Giang thông báo bầu thay thế 4 thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT - UPCoM) vừa thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT.

Đại hội tổ chức ngày 13/5 tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội. Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 13/4.

Căn cứ Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tổ vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cô phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó 04 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh, ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam và ông Đặng Tiến Đức – Thành viên HĐQT bị khởi tố.

Do đó, HĐQT chỉ còn lại Thành viên Vương Duyên Hải, ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. Phốt pho Apatit Việt Nam buộc phải bầu bổ sung Thành viên HĐQT đáp ứng số lượng quy định.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/4 tới. Nội dung cuộc họp nhằm bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT đã bị khởi tố.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong số đó có 3 thành viên HĐQT DGC là Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng.

Sau sự việc, HĐQT DGC còn lại Thành viên kiêm Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt và Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thị Thu Hà. Số lượng thành viên HĐQT còn lại thấp hơn mức tối thiểu theo quy định pháp luật.

Phốt pho Apatit Việt Nam là công ty con gián tiếp của Hóa chất Đức Giang được sở hữu 51% thông qua Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Ngoài giữ vị trí trong HĐQT, cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh còn là cổ đông lớn tại PAT khi lần lượt sở hữu 7,69% và 9,03% vốn.