Dồn dập tăng sở hữu, Bầu Đức muốn gom thêm 4 triệu cổ phiếu HAG

23-03-2026 - 11:30 AM | Thị trường chứng khoán

Đáng chú ý, ông Đức đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 11-18/3.

Cập nhập mới nhất, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn, trong khoảng thời gian từ 26/3 đến 24/4, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Trước giao dịch, ông Đức đang nắm giữ 309,9 triệu cổ phiếu, tương đương 24,45% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên 313,95 triệu đơn vị, tương ứng 24,77%.

Đáng chú ý, từ ngày 11-18/3, ông Đức đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG.

Động thái liên tiếp gia tăng tỷ lệ của lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HAG điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường. Kết phiên sáng 23/3, thị giá lùi về 14.950 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 20% so với vùng đỉnh gần nhất. Tạm tính theo mức giá này, số tiền mà ông Đức dự kiến chi ra để hoàn tất giao dịch vào khoảng 60 tỷ đồng.

Việc lãnh đạo doanh nghiệp tăng sở hữu cũng diễn ra ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của HAGL. Doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông tham dự và dự kiến tổ chức ngày 17/4.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Diễn biến lợi nhuận khả quan đã tạo bước chuyển rõ rệt trong cấu trúc tài chính của HAGL. Doanh nghiệp không chỉ chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm mà còn hình thành phần lợi nhuận giữ lại đáng kể, với hơn 1.395 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Đây được xem là cơ sở quan trọng giúp HAGL củng cố nguồn lực nội tại và tăng dư địa chủ động cho các kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

