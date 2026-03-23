Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Quốc gia muốn vay ngân hàng 350 tỷ đồng

23-03-2026 - 10:56 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Quốc gia vừa phê duyệt phương án vay ngân hàng 350 tỷ đồng để đầu tư, kinh doanh công cụ nợ của Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Theo đó, tổng hạn mức vay là 350 tỷ đồng. Khoản vay được sử dụng để đầu tư, kinh doanh công cụ nợ của Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương.

Thời hạn vay tối đa không quá 6 tháng, theo hình thức vay độc lập. Lãi suất áp dụng theo quy định của Vietcombank. Chứng khoán Quốc gia sẽ thực hiện trả nợ gốc vào cuối kỳ, trong khi lãi vay được thanh toán định kỳ hàng tháng.

Nguồn trả nợ được xác định từ doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty. Để đảm bảo cho khoản vay, Chứng khoán Quốc gia sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao theo quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ thuộc sở hữu của công ty bao gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu) tiền gửi.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/3/2026 tới đây, Chứng khoán Quốc gia sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Tại Đại hội, Chứng khoán Quốc gia sẽ trình cổ đông các tài liệu gồm Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026,...

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Quốc gia mang về tổng doanh thu hoạt động gần 518,1 tỷ đồng, tăng 61,5% so với năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 211,5 tỷ đồng, tăng 163,4%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,3% so với đầu năm, lên mức gần 2.245,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 880,6 tỷ đồng, tăng 6,3%.


Theo Khánh Hân\

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Giám đốc Dragon Capital hé lộ "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới

Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số

Tập đoàn FPT phát thông báo quan trọng

10:53 , 23/03/2026
Từ bất động sản đến trái phiếu: “Mỏ vàng” mới trị giá hàng chục tỷ USD của Việt Nam sẵn sàng được token hoá

10:53 , 23/03/2026
Hóa chất Đức Giang có Kế toán trưởng mới

10:47 , 23/03/2026
Bị thao túng tâm lý, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình đi bán

10:45 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên