Chứng khoán Quốc gia muốn vay ngân hàng 350 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Theo đó, tổng hạn mức vay là 350 tỷ đồng. Khoản vay được sử dụng để đầu tư, kinh doanh công cụ nợ của Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương.

Thời hạn vay tối đa không quá 6 tháng, theo hình thức vay độc lập. Lãi suất áp dụng theo quy định của Vietcombank. Chứng khoán Quốc gia sẽ thực hiện trả nợ gốc vào cuối kỳ, trong khi lãi vay được thanh toán định kỳ hàng tháng.

Nguồn trả nợ được xác định từ doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty. Để đảm bảo cho khoản vay, Chứng khoán Quốc gia sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao theo quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ thuộc sở hữu của công ty bao gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu) tiền gửi.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/3/2026 tới đây, Chứng khoán Quốc gia sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Tại Đại hội, Chứng khoán Quốc gia sẽ trình cổ đông các tài liệu gồm Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026,...

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Quốc gia mang về tổng doanh thu hoạt động gần 518,1 tỷ đồng, tăng 61,5% so với năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 211,5 tỷ đồng, tăng 163,4%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,3% so với đầu năm, lên mức gần 2.245,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 880,6 tỷ đồng, tăng 6,3%.



