Tập đoàn FPT phát thông báo quan trọng

Ngày 16/4 tới đây, Tập đoàn FPT (mã: FPT) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Tài liệu cuộc họp đã được công bố.

Theo đó, FPT đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 11.629 tỷ đồng lần lượt tăng trưởng 16% và 15% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết, với số liệu 2026, công ty hợp nhất FPT Telecom theo phương pháp vốn chủ sở hữu, số liệu năm 2025 cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp để đảm bảo tính nhất quán.

Về cơ cấu nguồn thu, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến 52.650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.350 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 25% so với năm trước. Khối giáo dục, đầu tư và khác dự kiến mang về 5.930 tỷ đồng doanh thu (giảm 3% so với cùng kỳ) và 4.279 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 1% so với cùng kỳ).

Về kế hoạch đầu tư, FPT dự kiến chi 4.200 tỷ đồng cho khối công nghệ nhằm mở rộng các tổ hợp văn phòng tại Hà Nội, TP. HCM, Bình Định, đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, khoảng 3.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho khối giáo dục, đầu tư và các lĩnh vực khác để mở rộng hệ thống trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương.

Đáng chú ý, FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nhân lực. FPT đặt mục tiêu phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.

Liên quan tới phương án phân phối lợi nhuận, FPT dự trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu). Công ty đã tạm ứng 10% và dự kiến chi trả phần còn lại trong quý 2/2026, với tổng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng. Sang năm 2026, FPT tiếp tục trình cổ đông tỷ lệ cổ tức tiền mặt bằng tiền tối đa 20% (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

FPT cũng đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0,5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, với giá phát hành 10.000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Đối tượng phát hành là các cán bộ nòng cốt từ Level 3 trở lên, có thành tích đóng góp quan trọng cho công ty.

Về nhân sự, công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời miễn nhiệm ông Hiroshi Yokotsuka theo đơn từ nhiệm đề ngày 18/03/2026. Ứng viên được đề cử thay thế là ông Toshikazu Nambu (quốc tịch Nhật Bản), người có gần 40 năm gắn bó với Sumitomo. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như CEO khu vực châu Mỹ, EVP & CFO, và hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT hiện đang "dò đáy" 2 năm quanh vùng 73.000 đồng/cp, vốn hóa còn khoảng 124.000 tỷ đồng.﻿