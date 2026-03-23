23-03-2026 - 10:45 AM | Thị trường chứng khoán

Bị thao túng tâm lý, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình đi bán

Bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, nữ sinh mang 114 chỉ vàng, trị giá khoảng 2 tỉ đồng của gia đình đi bán để chuyển tiền.

Ngày 23-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa ngăn chặn một nữ sinh bị thao túng tâm lý, mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-3, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Qua trao đổi, xác định nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý, tổ công tác đã yêu cầu dừng giao dịch tại cửa hàng và đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Sau khi trấn tĩnh, nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò "hỗ trợ làm thủ tục đi du học". Sau đó, các đối tượng yêu cầu nữ sinh mang 114 chỉ vàng, trị giá khoảng 2 tỉ đồng của gia đình đi bán để chuyển tiền cho các nghi phạm.

Nữ sinh bị thao túng tâm lý bán 114 chỉ vàng gia đình để chuyển tiền lừa đảo - Ảnh 2.

Số vàng nữ sinh mang đi bán. Ảnh: Công an Hà Nội

Qua đây, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Tổng Giám đốc Dragon Capital hé lộ "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới

Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số

Doanh nghiệp phát triển dự án Metro Star "có tên" trong danh sách nợ thuế

10:18 , 23/03/2026
Chủ đầu tư dự án Trúc My Complex thanh toán hơn 130 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu

10:01 , 23/03/2026
Chứng khoán có thể lùi về 1.570 điểm, DGC trong vùng rủi ro cao

08:01 , 23/03/2026
Cổ phiếu công ty liên quan ONUS và HanaGold: Tăng gấp 5 lần trong nửa năm rồi "bốc hơi" 60% từ đỉnh

00:08 , 23/03/2026

