Tổng Giám đốc Dragon Capital hé lộ "tin vui" cho thị trường chứng khoán thời gian tới

Dù khối ngoại đã bán ròng mạnh, song “tin vui” cho thị trường chứng khoán là dòng vốn nước ngoài được kỳ vọng sẽ sớm đảo chiều trong 12 tháng tới.

Theo ông Lê Anh Tuấn, việc rút vốn trong năm 2025 là thực tế không tích cực, song cần đặt trong bối cảnh dài hạn. Trong 5 năm qua, tổng giá trị rút ròng khoảng 12 tỷ USD, tương đương khoảng 15% tổng quy mô thị trường, do đó đây không chỉ là vấn đề riêng của thị trường chứng khoán mà còn liên quan đến các yếu tố vĩ mô. Tuy nhiên điểm tích cực là mặc dù khối ngoại rút vốn nhưng thị trường nội địa hấp thụ tốt.



Chuyên gia Dragon Capital chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến dòng vốn rút khỏi Việt Nam. Thứ nhất là yếu tố địa chính trị, trong đó các chính sách thương mại như việc Mỹ áp thuế đã ảnh hưởng đến đánh giá của nhà đầu tư về lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong ngắn hạn khiến họ giảm tỷ trọng. Thứ hai là biến động của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là xu hướng đồng USD mạnh lên và lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao, tạo áp lực dịch chuyển dòng vốn. Thứ ba dòng tiền còn dịch chuyển theo xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các thị trường như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), trong khi nền kinh tế Việt Nam vẫn mang tính truyền thống.

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển dịch khỏi nhóm thị trường cận biên, khiến dòng vốn thuộc nhóm này có xu hướng rút ra. May mắn là chúng ta ra khỏi thị trường cận biên giúp các quỹ phân bổ vốn tốt hơn. Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi cũng góp phần thu hút thêm vốn từ quốc tế, giảm áp lực rút vốn.

Dòng vốn ngoại có thể đảo chiều dương năm 2026﻿

Đối với năm 2026, chuyên gia dự báo tình hình khả quan hơn 2025. Mặc dù đầu năm có rút khoảng 8–900 triệu USD, con số này vẫn thấp hơn mức rút của năm 2025. "Với việc nâng hạng thị trường, tôi tin dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam có thể đạt từ 2–5 tỷ USD trong 12 tháng tới" , ông Tuấn nhận định.

Ông Tuấn nhấn mạnh rằng trước đây, dòng tiền Việt Nam chủ yếu nằm ở thị trường cận biên, chưa có sự tích lũy lớn từ nhà đầu tư quốc tế, dẫn tới việc các nhà đầu tư nước ngoài trước đây chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, với quy trình minh bạch hơn, khả năng dòng vốn vào Việt Nam năm 2026 sáng hơn nhiều so với 2025, thậm chí có thể tự dương trong cả năm.

Về khuyến nghị, yếu tố then chốt được nhấn mạnh là tính minh bạch và công bằng của thị trường. Khi nhà đầu tư nước ngoài cảm nhận được sự đối xử công bằng, họ sẽ sẵn sàng gia tăng hiện diện và gắn bó dài hạn. Việc cơ quan quản lý kịp thời ban hành các chính sách tháo gỡ vướng mắc được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Bên cạnh đó, việc nới giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại) cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Theo quan điểm chuyên gia, mở rộng “room” không chỉ giúp thu hút thêm dòng vốn mà còn tạo điều kiện để thị trường vận hành theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế.

﻿Hàng loạt "ông lớn" đang quan tâm đến Việt Nam

Cùng quan điểm, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường Nước ngoài tại Chứng khoán SSI cho biết đã tăng cường tiếp xúc với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại các trung tâm lớn như New York, London, Singapore và Hồng Kông. Nhiều định chế tài chính toàn cầu như Morgan Stanley, UBS và Barclays đang gia tăng quan tâm và chuẩn bị tham gia thị trường Việt Nam theo khung môi giới toàn cầu.

Lãnh đạo SSI kỳ vọng các nhà môi giới toàn cầu này sẽ mang đến không chỉ khoảng 1,5 tỷ USD dòng vốn thụ động trực tiếp liên quan đến việc nâng hạng, mà còn thêm 2–5 tỷ USD từ các quỹ chủ động của khách hàng họ trên toàn thế giới.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy sự gia tăng rõ rệt của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị giao dịch của khối ngoại tăng khoảng 50%, trong khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức đạt 13%, so với 8% năm 2023 và được kỳ vọng có thể lên tối thiểu 20% trong vòng 24 tháng tới.