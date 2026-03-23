Doanh nghiệp phát triển dự án Metro Star "có tên" trong danh sách nợ thuế

Thuế cơ sở 2 (Thuế TP.HCM) đã có thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Theo danh sách này, có 1.371 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm tháng 1/2026 với số tiền hơn 1.487 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp điện Thế Minh với số tiền nợ hơn 331,4 tỷ đồng. Ở vị trí thứ 2 là Công ty TNHH MTV TM DV Mỹ Lệ hiện đang nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước gần 45,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp trên có Công ty CP Đầu tư Metro Star (Metro Star) đang nợ hơn 35,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Metro Star được thành lập vào tháng 7/2005, địa chỉ trụ sở chính tại 360 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TP.HCM.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 11/2023, doanh nghiệp đổi tên từ Công ty TNHH Đầu tư Metro Star sang Công ty CP Đầu tư Metro Star như hiện tại. Đồng thời, vốn điều lệ tăng từ 600 tỷ đồng lên 1.187 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Bất động sản Chính Tâm (49,537%); Đặng Thị Tươi (49,537%); Vũ Hồng Quang (0,505%); Mạc Thị Thúy Hiền (0,505%). Thời điểm này, ông Vũ Hồng Quang là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 1/2024, bà Ngô Thị Kim Ngân thay ông Quang đảm nhiệm vị trí trên. Đến tháng 6/2024, Metro Star tiếp tục tăng vốn lên 1.684 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu Tư Metro Star là doanh nghiệp phát triển dự án Metro Star tọa lạc tại vòng xoay lớn nhất trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp – Đại lộ đẹp nhất của phía Đông Sài Gòn (TP.HCM). Theo giới thiệu, Dự án Metro Star được đánh giá là "siêu phẩm", được nhiều người mong chờ nhất vì có vị trí đắc địa, ngay công viên mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp, điểm kết nối với Vành đai 2 qua Phạm Văn Đồng và Mai Chí Thọ cùng với kiến trúc độc đáo hình ngôi sao 3 cánh, tích hợp hơn 100 tiện ích đậm chất Singapore.

Phối cảnh dự án Metro Star. Ảnh: CT Group

Nói thêm về Công ty CP Bất động sản Chính Tâm- cổ đông nắm 49,537% vốn Metro Star, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 11/2008.

Tháng 1/2024, Bất động sản Chính Tâm đổi tên thành Công ty CP Bất động sản CT (CT Land) như hiện tại.

Tại thời điểm tháng 11/2025, vốn điều lệ của CT Land ở mức 5.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Viện Qui hoạch 4.0 (12%); Công ty CP Tập đoàn CT Group (8,88%); Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Ngọc Phát (40%); Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Keysu (38%) và ông Trần Kim Chung (1,12%).

Bà Đỗ Thị Thu Mai (SN 1996) thay bà Ngô Thị Minh Ngọc (SN 1994) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của CT Land.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 12/2025), vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức 5.000 tỷ đồng; tuy nhiên, cổ đông lúc này gồm: Công ty CP Viện Qui hoạch 4.0 (22%); Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Ngọc Phát (40%); Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Keysu (38%).

CT Land được biết đến là công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của CT Group. CT Land là chủ đầu tư của một loạt dự án như Tòa nhà Léman Luxury Apartments, CT Plaza, I-Home,... Doanh nghiệp này đang sở hữu những quỹ đất rộng lớn tại các khu vực chiến lược của TP.HCM, cùng với một số khu đô thị mới ở các vùng lân cận.

Theo tìm hiểu, CT Group tiền thân là Công ty CP Tập đoàn C.T, được thành lập tháng 4/2009.

Tháng 7/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Chính Trực, ông Trần Kim Chung (SN 1967) là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn CT Group như hiện nay, ông Trần Kim Chung vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, xây dựng, ẩm thực,..., Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung còn từng lấn sân sang lĩnh vực ngân hàng khi tham gia Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với vị trí thành viên HĐQT.



