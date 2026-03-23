Chủ tịch Lê Viết Hải từ nhiệm, MBS chốt quyền chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải.

Trong đơn, ông Lê Viết Hải cho biết do yêu cầu công tác cùng với việc được phân công nhiệm vụ mới nên ông xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT MBS từ ngày 26/3.

Theo giới thiệu, ông Lê Viết Hải sinh năm 1975, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Tín dụng và bảo vệ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học California Miramar, Mỹ.

Ông Hải có trên 25 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - ngân hàng mẹ của MBS) với các trọng trách được giao như Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt, GĐ Khối SME, GĐ Khối Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, Chánh VP HĐQT. Ông được bầu vào HĐQT MBS từ tháng 6/2020.

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Lê Viết Hải sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 26/3 tới tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Số 54 phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội. Đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.

Trước đó, MBS kết thúc năm 2025 với mức doanh thu, lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Cụ thể, doanh thu đạt 3.665 tỷ, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 17% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 52% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 1.131 tỷ, tương ứng tăng 52% so với 2024. Đến cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản đạt 30.776 tỷ tăng 39% so với cùng kỳ.

Trong diễn biến khác, MBS vừa thông báo ngày 3/4 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.

Theo đó, MBS sẽ chào bán 333,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.

Nếu hoàn tất phát hành, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Đây là một trong 2 phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/12/2025. Phương án còn lại là phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được MBS hoàn thành trong tháng 1/2026.