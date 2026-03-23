"Đánh rơi" gần 300 điểm từ đỉnh, VN-Index còn giảm đến bao giờ?

Câu hỏi này đang trở thành nỗi băn khoăn lớn nhất của nhiều nhà đầu tư khi VN-Index liên tục “cưa chân bàn” trong những phiên gần đây, thậm chí có thời điểm trong sáng 23/3 xuyên thủng mốc 1.600 điểm.

Sau nhịp lao dốc kéo dài, thị trường không chỉ mất dần các ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà còn bị bủa vây bởi tâm lý thận trọng, thanh khoản suy yếu và áp lực từ hàng loạt biến số bên ngoài.

Cụ thể, VN-Index đang có mức chiếu khấu khá mạnh với cú sốc xung đột Trung Đông khi chỉ số rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh chỉ sau 2 tuần đầu tháng 3 (-11,6%).

Đáng chú ý, kể từ thời điểm diễn ra xung đột Trung Đông, VN-Index giảm -12,4% chỉ sau 3 tuần và giảm tới 300 điểm kể từ đỉnh (phiên sáng 23/3 loanh quanh mốc 1.600 điểm). Chỉ số chính của TTCK cũng đang hướng đến tháng giảm mạnh nhất kể từ thời covid (tháng 4/2020).

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng mức giảm khá mạnh đang đe dọa xu hướng tăng dài hạn của VN-Index khi tiệm cận ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày (~1.650 điểm), một chỉ báo kỹ thuật hay được giới đầu tư quan sát.

Trong kịch bản cơ sở, bộ phận phân tích MBS cho rằng thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận (VN-Index để mất MA200).

"Vùng hỗ trợ cho kịch bản điều chỉnh ở khu vực 1.580 – 1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên" , báo cáo nêu rõ.

﻿Dòng tiền thông minh đang chực chờ "bắt đáy" tại một số nhóm ngành

Liên quan diễn biến dòng tiền và cổ phiếu, MBS cho rằng ngoài việc dòng tiền cho thấy tín hiệu chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt, khả năng các nhóm cổ phiếu như: Sản xuất & phân phối điện (REE, PPC, GEE), Bảo hiểm (BVH, BIC, MIC), sẽ tiếp tục cầm cự cho đến duy trì đà tăng.

Đồng thời, tín hiệu tích cực cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trước đó như: Bất động sản dân cư (VHM, NLG, HDG, NVL), Viettel (VGI) khi thị trường điều chỉnh thêm nhưng nhóm cổ phiếu này không những không giảm mà còn phục hồi trở lại.

So với mức đáy phiên giảm kỷ lục ngày 9/3 vừa qua, khoảng 1/3 số nhóm cổ phiếu đang có giá thấp hơn, đáng chú ý như: Chứng khoán, BĐS KCN, Hóa chất, Dầu khí. Bộ phận phân tích MBS nhấn mạnh rằng: " Một nhịp điều chỉnh thêm từ VN-Index có thể kích hoạt dòng tiền bắt đáy quay trở lại nhóm cổ phiếu này khi mức chiết khấu đã trở nên hấp dẫn (nhiều cổ phiếu đã giảm 30-40% kể từ đỉnh 1 năm) ".

MBS chỉ ra một rủi ro đang hiện hữu trên thị trường chứng khoán là lãi suất. Hiện tại, lãi suất huy động đã tạo nền vững chắc trên 7%/năm (thậm chí vượt 8% ở một số ngân hàng/chương trình ưu đãi), trong khi lạm phát đang gia tăng mạnh do giá xăng trong nước tăng hơn 50% từ đầu năm, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt leo thang.

Về chiến lược giao dịch, trong bối cảnh thị trường có thể còn rung lắc và điều chỉnh thêm do biến động vĩ mô (lạm phát, lãi suất, giá năng lượng), cổ phiếu vẫn cho thấy sự phân hóa tích cực – đây là tín hiệu tốt cho xu hướng trung hạn. Nhóm phòng thủ (sản xuất & phân phối điện, bảo hiểm, tiện ích cơ bản) tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, ít biến động mạnh.

Các nhóm từng giảm sâu trước đó (đặc biệt Bất động sản dân cư, Viettel) không những đã cầm cự mà còn phục hồi tích cực, cho thấy dòng tiền đang chọn lọc và quay lại các mã có câu chuyện riêng.

Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét mua thăm dò (với tỷ trọng hạn chế, ưu tiên vùng hỗ trợ) ở các nhóm tiềm năng: chứng khoán (hưởng lợi thanh khoản), ngân hàng (định giá hấp dẫn), hóa chất (hưởng lợi giá hàng hóa), thực phẩm & nông nghiệp (ổn định nhu cầu thiết yếu).