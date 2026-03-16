Công ty chứng khoán có "bóng dáng" Tân Hoàng Minh phát thông báo quan trọng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây công bố quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán UP (mã: UPS) trên thị trường UPCOM.

Cụ thể, gần 32,4 triệu cổ phiếu UPS sẽ có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 20/3/2026, giá tham chiếu 10.400 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, Chứng khoán UP được định giá gần 337 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/3, doanh nghiệp đã hoàn tất đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Ở một diễn biến liên quan, CTCK này dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/3 tại Hà Nội. Theo tài liệu họp, Chứng khoán UP đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 62,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng – đều là các mức cao nhất từ khi hoạt động nếu hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh đó, UPS đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 64% so với cuối năm 2025. Công ty dự kiến không chia cổ tức cho năm 2025 nhằm giữ lại nguồn lực phục vụ kế hoạch mở rộng.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là phương án chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cp với tỷ lệ 1:1, giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về hơn 676 tỷ đồng và dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

Theo công bố, nhà đầu tư duy nhất tham gia đợt chào bán riêng lẻ là CTCP Bolt Holdings mua. Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở tại Hà Nội và mới được thành lập hơn 2 năm.

Ba cổ đông sáng lập Bolt Holdings gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80% cổ phần, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Đến tháng 1/2026, doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 110 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các cổ đông sáng lập, ông Đỗ Hoàng Minh được biết đến là con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, một tập đoàn bất động sản từng gây chú ý lớn trên thị trường.

Không chỉ vậy, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Bolt Holdings hiện là ông Vũ Khánh Din, đồng thời đang giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của UPSC.

Theo tìm hiểu, ﻿Chứng khoán UP có tiền thân là CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) thành lập từ năm 2007. Doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc và đổi mới thương hiệu, đồng thời chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán UP từ tháng 12/2024.

Vốn điều lệ hiện đạt gần 324 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 2 cổ đông cá nhân lớn gồm ông Cao Tấn Thành nắm giữ 81,6% vốn và ông Bùi Minh Quang sở hữu 7,25%.