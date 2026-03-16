Vì sao Nam Tân Uyên giảm hơn 10% lợi nhuận sau kiểm toán?

Mới đây, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) đã có văn bản giải trình chênh lệch trên 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 321,8 tỷ đồng, giảm 10,6% so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 mà công ty tự lập trước đó.

Nam Tân Uyên lý giải về nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sụt giảm sau kiểm toán là do chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán tăng 45,6%, tương đương tăng hơn 41,5 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Cũng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần hơn 715,7 tỷ đồng, tăng 94,5% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 393,6 tỷ đồng, tăng 76,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về 130 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 8,7 tỷ đồng lên 20,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng ở mức hơn 4,9 tỷ đồng, tăng 19,5%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 92,2%, lên hơn 132,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng đạt hơn 321,8 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Nam Tân Uyên lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 284 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 113,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Tân Uyên giảm 18,8% so với đầu năm, về mức hơn 5.970,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn khác là chi phí trả trước dài hạn hơn 4.330,1 tỷ đồng, chiếm 72,5% tổng tài sản.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận sự sụt giảm mạnh từ hơn 1.779,1 tỷ đồng xuống còn 323,2 tỷ đồng, tương đương giảm 1.455,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.685,8 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ gần 2.529,7 tỷ đồng xuống còn 92 tỷ đồng. Chiếm 85,8% tổng nợ là doanh thu chưa thực hiện dài hạn, ở mức gần 4.018,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến thời điểm cuối năm 2025, Nam Tân Uyên có 3 cổ đông lớn gồm Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (tỷ lệ 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP (tỷ lệ 20,42%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (tỷ lệ 19,95%).