Chứng khoán Xuân Thiện miễn nhiệm 2 thành viên Ban điều hành

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố một số biến động nhân sự tại Ban điều hành.

Theo đó, công ty công bố việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hồ Ngọc Bạch và chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vũ kể từ ngày 14/3. Trước đó, cả hai vị này đều có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Hồ Ngọc Bạch sinh năm 1983 có trình độ Cử nhân, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty từ tháng 7/2024. Tính đến cuối năm 2025, ông Bạch nắm giữ 7,2 triệu cổ phần, tương đương 4,9% vốn Chứng khoán Xuân Thiện.

Sau khi rời ghế Tổng giám đốc, ông Hồ Ngọc Bạch vẫn là Thành viên HĐQT công ty. Ngoài ra, ông còn là Thành viên HĐTV Công ty TNHH Thương mại Nông nghiệp Khang An - doanh nghiệp từng là cổ đông của XTSC nhưng hiện đã thoái vốn.

Trong khi đó ông Nguyễn Vũ sinh năm 1977, có trình độ Cử nhân, được bổ nhiệm vào Ban điều hành từ tháng 5/2024. Ông không nắm giữ cổ phần nào tại XTSC.

Trong diễn biến khác, ngày 2/4 tới, Chứng khoán Xuân Thiện sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 4.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, UBCKNN chấp thuận cho Chứng khoán Xuân Thiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

UBCKNN cũng yêu cầu XTSC trong quá trình cung cấp dịch vụ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Đầu tháng 1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã chính thức chấp thuận Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của VNX.

Đến ngày 13/1/2026, XTSC nhận được quyết định chấp thuận kết nối giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện.

Tính đến ngày 31/12/2025, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, nắm giữ gần 36,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,65% vốn Chứng khoán Xuân Thiện.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn có 2 cổ đông cá nhân lớn khác là bà Thái Kiều Hương (9,88%) và ông Nguyễn Tấn Dũng (20%). Trong đó, bà Thái Kiều Hương hiện đang là Thành viên HĐQT XTSC; đồng thời đảm nhiệm chức vụ Giám đốc đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn Xuân Thiện.



