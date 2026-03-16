MBS muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 3

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.



Theo đó, MBS dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu mã MBS12601, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu sẽ được phát hành thành 01 đợt trong tháng 3/2026. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất thả nổi. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của MBS.

Tính đến cuối năm 2025, MBS đang lưu hành 5 lô trái phiếu dài hạn với tổng trị giá gần 1.562 tỷ đồng. Trong đó có 01 lô phát hành năm 2025, 02 lô phát hành năm 2023 và 02 lô phát hành năm 2024. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trong diễn biến khác, ngày 26/03 tới, MBS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Số 54 phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.

Trước đó, MBS kết thúc năm 2025 với mức doanh thu, lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Cụ thể, doanh thu đạt 3.665 tỷ, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 17% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 52% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 1.131 tỷ, tương ứng tăng 52% so với 2024. Đến cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản đạt 30.776 tỷ tăng 39% so với cùng kỳ.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sắp tới sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện HĐQT MBS gồm 5 thành viên là Chủ tịch Lê Viết Hải; Phó Chủ tịch Phan Phương Anh; ông Phạm Xuân Thanh – Thành viên HĐQT; bà Nguyễn Minh Hằng – Thành viên HĐQT và ông Phạm Thế Anh – Thành viên độc lập HĐQT.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng; Tờ trình thông qua và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần chứng khoán MB, Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị kèm Dự thảo Quy chế; Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026...