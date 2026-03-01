Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 16/3-20/3

16-03-2026 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, sẽ có 13 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt trong tuần này từ ngày 16/3/2026 - 20/3/2026.

Cụ thể, CTCP Vật tư - Xăng dầu (MCK: COM, sàn HoSE ) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2026.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (MCK: THG, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2026.

CTCP Kiên Hùng (MCK: KHS, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (MCK: ABT, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

CTCP Bê-tông Ly tâm An Giang (MCK: ACE, sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

CTCP Logistics Vinalink (MCK: VNL, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/3/2026.

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (MCK: LAF, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/3/2026.

CTCP Tư vấn Sông Đà (MCK: SDC, sàn HNX) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (MCK: STP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (MCK: PPP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (MCK: HGM, sàn HNX) trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền tỷ lệ 88%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

Cuối cùng, CTCP Thực phẩm Cholimex (MCK: CMF, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.


An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital: Căng thẳng Trung Đông đặt ra rủi ro cần theo dõi

Dragon Capital: Căng thẳng Trung Đông đặt ra rủi ro cần theo dõi Nổi bật

Bán 300 tấn bạc khi giá lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?

Bán 300 tấn bạc khi giá lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu? Nổi bật

Dấu hiệu VN-Index tạo đáy thành công và sắp bước vào sóng mới?

Dấu hiệu VN-Index tạo đáy thành công và sắp bước vào sóng mới?

00:06 , 16/03/2026
Một doanh nghiệp trả 8.800 đồng/cp tiền mặt ngay trong tháng 4, soi lịch sử chia cổ tức cao suốt 17 năm liền

Một doanh nghiệp trả 8.800 đồng/cp tiền mặt ngay trong tháng 4, soi lịch sử chia cổ tức cao suốt 17 năm liền

00:03 , 16/03/2026
Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư

Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư

00:01 , 16/03/2026
Giầy Thượng Đình chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Giầy Thượng Đình chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

21:26 , 15/03/2026

