Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 16/3-20/3

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, sẽ có 13 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt trong tuần này từ ngày 16/3/2026 - 20/3/2026.

Cụ thể, CTCP Vật tư - Xăng dầu (MCK: COM, sàn HoSE ) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2026.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (MCK: THG, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2026.

CTCP Kiên Hùng (MCK: KHS, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

Ảnh minh họa

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (MCK: ABT, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

CTCP Bê-tông Ly tâm An Giang (MCK: ACE, sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3/2026.

CTCP Logistics Vinalink (MCK: VNL, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/3/2026.

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (MCK: LAF, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/3/2026.

CTCP Tư vấn Sông Đà (MCK: SDC, sàn HNX) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (MCK: STP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (MCK: PPP, sàn HNX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (MCK: HGM, sàn HNX) trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền tỷ lệ 88%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.

Cuối cùng, CTCP Thực phẩm Cholimex (MCK: CMF, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3/2026.



