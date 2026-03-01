Một doanh nghiệp trả 8.800 đồng/cp tiền mặt ngay trong tháng 4, soi lịch sử chia cổ tức cao suốt 17 năm liền

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM) cho biết ngày 20/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền với tỷ lệ 88%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 8.800 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/4.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự kiến chi gần 111 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – đơn vị nắm giữ 46,64% vốn sẽ nhận về khoảng 52 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH Quốc tế DP sở hữu 7,95% vốn được chia xấp xỉ 9 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2025, HGM đã hoàn tất hai đợt tạm ứng cổ tức với tỷ lệ lần lượt 45% và 85%. Nếu tính cả đợt chi trả sắp tới, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 mà cổ đông nhận được sẽ lên tới 218%, cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tối thiểu 50% được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HGM vốn có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Kể từ khi niêm yết trên sàn HNX vào năm 2009, doanh nghiệp chưa năm nào không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Riêng năm 2024, công ty đã chi cổ tức tổng cộng 138% qua ba đợt, vượt xa kế hoạch ban đầu chỉ 15%.

Việc mạnh tay chi cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 của HGM tăng trưởng mạnh. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2024. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu Antimony với 685 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tiêu thụ Antimony trong nước đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 39%.

Nhờ sự bứt phá của mảng xuất khẩu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 580 tỷ đồng, tăng 140% so với năm trước. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 65,3% trong năm 2024 lên 83,5% trong năm 2025. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cả năm của HGM đạt mức kỷ lục 476 tỷ đồng, tăng 157% so với mức 185 tỷ đồng của năm trước đó.

Sản phẩm chủ lực của HGM là Antimon kim loại. Đây là khoáng sản quan trọng đang được nhiều quốc gia như Canada, Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh “săn đón”. Antimon được xem là kim loại mang tính chiến lược khi được sử dụng trong lĩnh vực quân sự như sản xuất đạn dược, tên lửa, đồng thời là thành phần trong pin axit chì dùng cho ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt cao.

Ngoài ra, Antimon còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần quan trọng trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, đèn huỳnh quang, kính chất lượng cao và pin lithium-ion. Nhiều sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị gia dụng hiện đại hay ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần đến loại kim loại này.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu HGM đạt mức 209.500 đồng/cp, nối dài chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện vào khoảng 2.600 tỷ đồng.