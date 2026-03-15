Giầy Thượng Đình chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Giầy Thượng Đình dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào khoảng thời gian từ 4/6/2026 - 6/5/2026; địa điểm tổ chức tại Phòng họp, Trụ sở công ty, số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP.Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp là ngày 2/4/2026.

Nội dung họp gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; Phương án tăng vốn điều lệ của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Liên quan đến hoạt động của công ty, ngày 5/3/2026 vừa qua, Giầy Thượng Đình đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT ngày 11/2/2026 của HĐQT công ty. Đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ở chiều ngược lại, Đại hội cũng đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 5 thành viên gồm ông Lê Huy Văn, ông Nguyễn Minh Thắng, ông Vũ Mạnh Hùng, ông Nguyễn Thành Nhơn và ông Nguyễn Đức Hạnh.

Ban Kiểm soát mới của công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 3 thành viên gồm ông Vũ Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng và ông Đào Quốc Bình.

Ngay sau đó, doanh nghiệp đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Huy vào vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thành Nhơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 5/3/2026. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 - 2031 của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Yến đã bán ra toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu GTD, tương đương tỷ lệ sở hữu 17,31% vốn tại Giầy Thượng Đình.

Sau giao dịch nêu trên, bà Nguyễn Hoàng Yến đã chính thức rời ghế cổ đông tại Giầy Thượng Đình. Ngày không còn là cổ đông 9/3/2026.

Cùng chiều diễn biến, trước đó cổ đông lớn Trần Thị Thành cũng đã bán ra toàn bộ 487.500 cổ phiếu GTD (tỷ lệ sở hữu 5,35%), qua đó không còn là cổ đông của Giầy Thượng Đình từ ngày 4/3/2026.



