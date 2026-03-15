Hơn 32 triệu cổ phiếu của Chứng khoán UP được chấp thuận niêm yết trên UPCoM

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP với mã chứng khoán là UPS.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu được chấp thuận niêm yết là hơn 32,37 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 323,7 tỷ đồng. Cổ phiếu UPS sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 20/2/2026, giá tham chiếu 10.400 đồng/cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/3/2026 tới đây sẽ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Chứng khoán UP, địa điểm họp tại Tầng 8, 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Tại cuộc họp, Chứng khoán UP dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi con số thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng, đều là những cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử hoạt động của công ty.

Qua đó, tổng tài sản mục tiêu tăng lên mức 1.500 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng tăng 64% so với cuối năm 2025 vừa qua.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2025.

Trọng tâm của đại hội sắp tới là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Chứng khoán UP dự kiến chào bán hơn 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương gấp đôi lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Nếu hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên tròn 1.000 tỷ đồng.

Giá chào bán riêng lẻ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 676,2 tỷ đồng thu về, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ, toàn bộ giải ngân trong năm 2026.

UPSC công bố nhà đầu tư duy nhất tham gia chào bán là Công ty Cổ phần Bolt Holdings. Doanh nghiệp này thành lập ngày 29/02/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Bolt Holdings có vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Khi mới thành lập, ông Cao Tấn Thành làm Tổng giám đốc.

Cập nhật tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Vũ Khánh Din - Thành viên HĐQT độc lập UPSC.

Trong số những cái tên kể trên, ông Cao Tấn Thành sinh năm 1991, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP từ tháng 6/2024 đến khi được miễn nhiệm ở ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 6/2025.

