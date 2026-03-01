Dragon Capital: Căng thẳng Trung Đông đặt ra rủi ro cần theo dõi

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital cho biết dữ liệu tháng 2 cho thấy đà tăng trưởng của Việt Nam vẫn được duy trì, dù các yếu tố mùa vụ xung quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phần nào gây nhiễu số liệu trong ngắn hạn. Hoạt động sản xuất công nghiệp và tâm lý doanh nghiệp tiếp tục cải thiện, trong khi lạm phát vẫn được kiểm soát, qua đó duy trì dư địa cho điều hành chính sách.

Tuy nhiên, các thị trường toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, đã ghi nhận mức biến động gia tăng đáng kể sau khi căng thẳng tại Iran leo thang vào đầu tháng 3, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, dù quỹ đạo vĩ mô nền tảng của Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng.

Hoạt động công nghiệp tiếp tục là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,0% so với cùng kỳ trong tháng 2, nâng mức tăng trưởng lũy kế hai tháng đầu năm lên 10,4% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 11,5%.

Tâm lý doanh nghiệp cũng được cải thiện rõ rệt, khi PMI tăng lên 54,5 điểm và chỉ số niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng, cho thấy nhu cầu đang duy trì ổn định và các doanh nghiệp có thể đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tiếp theo. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, với CPI bình quân hai tháng đầu năm tăng 2,9% so với cùng kỳ, giúp duy trì dư địa cho điều hành chính sách và hỗ trợ các điều kiện tài chính ổn định.

Cầu nội địa tiếp tục duy trì vai trò hỗ trợ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,9% so với cùng kỳ trong hai tháng đầu năm, riêng tháng 2 tăng 8,5%. Chi tiêu mang tính mùa vụ trong dịp Tết đã hỗ trợ hoạt động của các ngành may mặc, lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch, giúp củng cố xu hướng phục hồi của khu vực dịch vụ cũng như mức tiêu dùng ổn định của hộ gia đình.

Hoạt động đầu tư và đối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD trong hai tháng đầu năm, tăng 22,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 18,3% lên 76,36 tỷ USD. Nhu cầu nhập khẩu cũng duy trì ở mức ổn định, phản ánh việc các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng nhập khẩu hàng hóa trung gian và đầu vào sản xuất khi hoạt động công nghiệp mở rộng, cho thấy các nhà sản xuất vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng đơn hàng trong ngắn hạn.

Vốn FDI thực hiện đạt 3,21 tỷ USD lũy kế từ đầu năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài. Diễn biến tài khóa cũng duy trì tính hỗ trợ, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 22,9 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2026, tăng 13,1% so với cùng kỳ, giúp duy trì dư địa cho các chính sách chi tiêu hỗ trợ tăng trưởng.

﻿Căng thẳng Trung Đông đặt ra những rủi ro bên ngoài mới

Về thị trường chứng khoán, Dragon Capital cho rằng VN-Index duy trì diễn biến tương đối ổn định trong tháng giao dịch rút ngắn vì kỳ nghỉ lễ. Với 15 phiên giao dịch trong tháng, VN-Index ghi nhận mức tăng 2,4% so với tháng trước (tính theo USD). Thanh khoản giảm nhẹ xuống khoảng 1,2 tỷ USD trong giai đoạn nghỉ lễ, song vẫn duy trì ở mức tích cực so với trung bình lịch sử, được hỗ trợ bởi dòng vốn trong nước. Hoạt động của khối ngoại diễn biến đan xen, xuất hiện một số phiên mua ròng đáng chú ý.

Thị trường tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp gắn với chu kỳ mở rộng công nghiệp và các chủ đề chính sách mang tính cấu trúc, trong khi nhóm doanh nghiệp nhà nước vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư sau chương trình cải cách của Chính phủ theo Nghị quyết 79. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên các khu vực của thị trường gắn chặt với chu kỳ phục hồi kinh tế và tiến trình thực thi chính sách.

Qua đó, dữ liệu tháng 2 tiếp tục củng cố tính bền bỉ và độ lan tỏa của đà tăng trưởng nội địa. Khu vực sản xuất vẫn đóng vai trò neo giữ đà mở rộng của nền kinh tế, trong khi hoạt động dịch vụ, tiêu dùng và dòng vốn đầu tư tiếp tục cải thiện. Nếu đà tăng trưởng công nghiệp được duy trì và lạm phát tiếp tục được kiểm soát, điều kiện chính sách nhiều khả năng sẽ vẫn mang tính hỗ trợ, qua đó cho phép trọng tâm của thị trường chứng khoán dần chuyển sang khả năng hiện thực hóa lợi nhuận doanh nghiệp cũng như sự quay trở lại từng bước của dòng vốn ngoại.

Tuy vậy, sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông cũng đặt ra những rủi ro bên ngoài mới, đặc biệt thông qua kênh giá năng lượng, tâm lý rủi ro toàn cầu và áp lực tỷ giá tiềm tàng - các yếu tố sẽ cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.