Pi Network giờ ra sao?

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget, giá Pi bắt đầu tăng mạnh trở lại từ ngày 12-3, từ khoảng 0,2 USD lên gần 0,3 USD mỗi đồng, tương đương mức tăng xấp xỉ 50% trong thời gian ngắn.

Giá giảm hơn 90%

Hiện giá Pi giao dịch quanh vùng 0,2 USD. So với vùng đáy khoảng 0,13 USD ghi nhận vào tháng 1-2026, giá đồng tiền này tăng khoảng 50%.

Tuy vậy, nếu so với mức đỉnh gần 3 USD được ghi nhận trong năm ngoái trên một số nền tảng giao dịch khi đồng tiền này list sàn, giá Pi hiện vẫn thấp hơn hơn 90%.

Đây được xem là một trong những đợt biến động mạnh nhất của Pi kể từ khi dự án chuyển sang giai đoạn Open Network vào ngày 20-2-2025.

Pi Network đang giao dịch tại 0,2 USD Nguồn: OKX

Đáng chú ý, đợt tăng giá lần này diễn ra trùng với thời điểm dự án kỷ niệm 7 năm ra đời. Pi Network thường chọn Ngày của Pi (14-3) làm cột mốc để công bố các thông tin và cập nhật quan trọng liên quan đến hệ sinh thái.

Bên cạnh yếu tố tâm lý thị trường, đà tăng của Pi cũng diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử Kraken xác nhận bắt đầu hỗ trợ giao dịch token PI từ ngày 13-3. Kraken hiện là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trên thế giới với hàng triệu người dùng.

Ngoài Kraken, Pi hiện cũng được giao dịch trên một số nền tảng như OKX, Bitget, HTX và BitMart. Tuy nhiên, các sàn giao dịch lớn nhất thị trường như Binance hay Coinbase vẫn chưa thông báo niêm yết đồng tiền này.

Việc chưa xuất hiện trên các sàn có thanh khoản lớn khiến khối lượng giao dịch của Pi còn hạn chế và mức độ tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu chưa cao.

Đang lỗ nhưng vẫn lạc quan

Dù vậy, sự phục hồi giá gần đây vẫn khiến nhiều thành viên trong cộng đồng Pi tỏ ra lạc quan. Trong các hội nhóm, không ít ý kiến kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và gia tăng giá trị trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một bộ phận nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng. "Pi tăng giá chủ yếu nhờ thông tin được niêm yết thêm trên sàn Kraken, chứ chưa hẳn đến từ tiềm năng thực sự của dự án. Vì vậy nhà đầu tư không nên FOMO mà cần chờ thêm thông tin rõ ràng từ đội ngũ phát triển" - anh Hoài Thanh, một nhà đầu tư Pi từ năm 2023, nhận định.

Một số người dùng khác cho biết vẫn chưa đạt được kỳ vọng ban đầu về tiến độ phát triển của dự án. "Tôi đào được khoảng 500 Pi thông qua việc "điểm danh" trên ứng dụng năm ngoái. Khi có thông tin tích cực, tôi đã chi hơn 20 triệu đồng để "bắt đáy" ở mức 0,5 USD. Tuy nhiên, hiện không chỉ thua lỗ, tôi còn khá thất vọng vì lộ trình phát triển của dự án quá chậm" - anh Minh Phú băn khoăn.

Theo ông Ignacio Aguirre Franco, Giám đốc marketing của sàn Bitget, việc giá Pi tăng trở lại cho thấy dự án vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng trên toàn cầu.

Hiện Pi Network đã thu hút hơn 60 triệu tài khoản tham gia, trong đó có hơn 10 triệu tài khoản đã hoàn thành xác thực danh tính (KYC). Tuy nhiên, ông Franco cho rằng hệ sinh thái của dự án vẫn chưa hoàn thiện. Thanh khoản và cơ chế giao dịch của Pi trên quy mô toàn cầu vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Trong khi đó, một số chuyên gia blockchain cũng cho rằng Pi Network vẫn chưa đạt mức hoàn thiện như nhiều dự án tiền mã hóa khác khi chưa triển khai đầy đủ các tính năng như hợp đồng thông minh (smart contract) và chưa công khai toàn bộ mã nguồn.

Thời gian qua, các cập nhật từ đội ngũ phát triển chủ yếu xoay quanh một số thay đổi nhỏ trong hệ sinh thái, chẳng hạn như đấu giá tên miền trong mạng Pi.

Theo các chuyên gia, lịch sử thị trường tiền mã hóa từng chứng kiến nhiều dự án tăng giá nhanh nhờ hiệu ứng cộng đồng nhưng sau đó biến động mạnh khi kỳ vọng của nhà đầu tư không được đáp ứng.

"Vì vậy, dù đà tăng hiện tại có thể tạo ra tâm lý lạc quan, người dùng vẫn nên theo dõi thêm các yếu tố như tiến độ phát triển mạng lưới, mức độ chấp nhận của thị trường và chính sách quản lý trước khi đưa ra quyết định tài chính" - ông Ignacio Aguirre Franco khuyến nghị.