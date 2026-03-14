Gần 30 tấn vàng rời kho một tổ chức từ đầu tháng 3, điều gì đang xảy ra?

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra hơn 4,2 tấn vàng trong ngày 13/3, ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp xả hàng. Tính từ đầu tháng 3, SPDR đã bán ròng gần 30 tấn vàng qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn gần 1.072 tấn, tương ứng khoảng 180 tỷ USD.

Động thái của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang quay đầu điều chỉnh sau nhịp hồi về gần đỉnh lịch sử. Từ đầu tháng 3, giá vàng đã giảm gần 5% và hiện đã lùi về quanh vùng 5.000 USD/oz. Chiến sự nổ ra tại Trung Đông đẩy giá dầu và USD tăng mạnh là một trong những lý do khiến giá vàng sụt giảm thời gian qua.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát mới và khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên khó đoán hơn. Một số chuyên gia cho rằng việc giá dầu leo thang có thể khiến triển vọng hạ lãi suất của Fed trở nên kém chắc chắn. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục thúc đẩy lạm phát, Fed có thể buộc phải thận trọng hơn trong lộ trình nới lỏng chính sách.

Trước lo ngại trên, chỉ số DXY đo lường sức mạnh của USD đã tăng lên trên 100, cao nhất kể từ tháng 11/2025. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên khi dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran leo thang. Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa USD mạnh và lợi suất trái phiếu đi lên đã tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Theo Kitco News, trong trường hợp giá dầu duy trì ở mức rất cao, nền kinh tế toàn cầu thậm chí có thể chuyển từ kịch bản lạm phát sang rủi ro giảm phát khi nhu cầu bị suy yếu. Khi đó, vai trò của vàng như một công cụ phòng hộ lạm phát có thể giảm bớt sức hấp dẫn.

Một cuộc suy thoái sâu hơn có thể buộc các ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất nhanh, yếu tố này có thể hỗ trợ vàng trong ngắn hạn nhưng đồng thời cũng có nguy cơ kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng khi thị trường rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã mua vàng từ trước khi xung đột địa chính trị bùng phát hiện đang nắm giữ mức lợi nhuận đáng kể. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và triển vọng địa chính trị khó dự đoán, hoạt động chốt lời được xem là phản ứng khá phổ