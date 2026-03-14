Sonadezi Long Thành lên kế hoạch bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (MCK: SZL, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026.

Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, giá đặt bán > giá tham chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu).

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bản tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bản không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trong một diễn biến khác, ngày 13/3/2026 vừa qua, Sonadezi Long Thành đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được Sonadezi Long Thành thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự và đăng trên website của công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Sonadezi Long Thành mang về doanh thu thuần gần 534,8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 140,7 tỷ đồng, tăng 34,5%.

Năm 2025, Sonadezi Long Thành lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 104,2 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 135% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành tăng 7,5% so với đầu năm, lên mức hơn 2.028 tỷ đồng. Trong đó, khoản bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 524,8 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 377,3 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.345,5 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 649,8 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng nợ.

