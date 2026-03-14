Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14-03-2026 - 09:43 AM | Thị trường chứng khoán

Sonadezi Long Thành lên kế hoạch bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ

Sonadezi Long Thành muốn bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (MCK: SZL, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong khoảng thời gian từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026.

Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, giá đặt bán > giá tham chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu).

Sonadezi Long Thành lên kế hoạch bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bản tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bản không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trong một diễn biến khác, ngày 13/3/2026 vừa qua, Sonadezi Long Thành đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được Sonadezi Long Thành thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự và đăng trên website của công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Sonadezi Long Thành mang về doanh thu thuần gần 534,8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 140,7 tỷ đồng, tăng 34,5%.

Năm 2025, Sonadezi Long Thành lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 104,2 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 135% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành tăng 7,5% so với đầu năm, lên mức hơn 2.028 tỷ đồng. Trong đó, khoản bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 524,8 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 377,3 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.345,5 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 649,8 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng nợ.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 17 phiên, thị giá nhân 4 sau một tháng, điều gì đang diễn ra?

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

Thực phẩm Đông lạnh Kido gom 20 triệu cổ phiếu VDS trong 4 phiên liên tiếp

09:45 , 14/03/2026
Quỹ ETF ngoại quy mô 15.000 tỷ thêm mới MCH, VCK, VPX, dự kiến bán mạnh loạt Bluechips HPG, VCB, VNM…

05:56 , 14/03/2026
Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong tuần Index bay 155 điểm, tung gần 1.500 tỷ gom một mã bán lẻ

00:29 , 14/03/2026
Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam, CTCK chỉ ra 28 cổ phiếu đáng chú ý

00:05 , 14/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên