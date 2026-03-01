Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam, CTCK chỉ ra 28 cổ phiếu đáng chú ý

FTSE Russell dự kiến tái phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu FTSE Global Equity Index Series cùng các chỉ số liên quan, với hiệu lực từ kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026. Trước đó, thị trường sẽ trải qua đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đồng thời, Việt Nam sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số FTSE Frontier Index vào cùng thời điểm tháng 9/2026.

Tính đến tháng 2/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 352 tỷ USD. Với giả định tỷ trọng phân bổ khoảng 0,62% trong các rổ chỉ số của FTSE, Chứng khoán Mirae Asset ước tính thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD từ các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số của FTSE Russell. Ngoài ra, dòng vốn ngoại vào Việt Nam không chỉ đến từ các quỹ sử dụng chỉ số làm tham chiếu mà còn có thể được thúc đẩy bởi các dòng vốn quốc tế khác khi thị trường được nâng hạng.

Để được đưa vào danh sách của bộ chỉ số FTSE GEIS, cổ phiếu cần đáp ứng nhiều tiêu chí sàng lọc. Trước hết, doanh nghiệp phải thuộc thị trường được phân loại trong ba nhóm gồm developed, advanced emerging hoặc secondary emerging. Bên cạnh đó, cổ phiếu cần có tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) trên 5%.

Trong trường hợp free float từ 5% trở xuống, doanh nghiệp phải có quy mô vốn hóa lớn, cao hơn ít nhất 10 lần ngưỡng thêm mới của khu vực. Đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản), ngưỡng thêm mới theo vốn hóa đầu tư được là 0,050% của chỉ số vốn hóa nhỏ khu vực, đồng thời FTSE áp dụng mức sàn tối thiểu tuyệt đối là 150 triệu USD.

Ngoài ra, FTSE còn xem xét các yếu tố liên quan đến tỷ lệ cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua so với giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit – FOL), cũng như tiêu chí thanh khoản. Cụ thể, cổ phiếu phải đạt chuẩn thanh khoản trong các kỳ rà soát bán niên tháng 3 và tháng 9, dựa trên trung vị khối lượng giao dịch hằng ngày theo từng tháng, đồng thời không thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát và duy trì giao dịch liên tục.

Theo các tiêu chí sàng lọc này, các cổ phiếu gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX và VND được đánh giá là đủ điều kiện lọt vào FTSE Global All Cap Index, dựa trên dữ liệu tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam được phân bổ vào chỉ số sẽ chỉ được công bố trước kỳ rà soát bán niên FTSE GEIS vào tháng 9/2026.

MSCI có thể nâng hạng chứng khoán Việt Nam vào 2028

Theo một số giả định về tỷ trọng phân bổ trong các quỹ ETF tham chiếu các chỉ số như FTSE Global All Cap, FTSE Emerging All Cap, FTSE All-World và FTSE Emerging, Chứng khoán Mirae Asset ước tính Việt Nam có thể thu hút khoảng 505,74 triệu USD (tương đương hơn 13.273 tỷ đồng). Lưu ý rằng bảng ước tính này chỉ tổng hợp một số quỹ trong phạm vi nghiên cứu, chưa bao gồm toàn bộ các quỹ liên quan, do đó quy mô dòng vốn thực tế có thể lớn hơn khi tính đến các quỹ ETF mô phỏng chỉ số và các dòng vốn ngoại khác.

Ở góc nhìn dài hạn, theo đánh giá của MSCI, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn một số hạn chế liên quan đến hệ thống thanh toán bù trừ, mức độ phát triển của thị trường ngoại hối cũng như các cơ chế giao dịch như bán khống. Tuy nhiên, các quy định về quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch thông tin và giới hạn sở hữu nước ngoài đang từng bước được cải thiện.

Những thay đổi đáng chú ý gần đây bao gồm Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định về mở tài khoản VND đầu tư gián tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm bảo đảm quyền cổ đông nước ngoài trong giao dịch cổ phiếu, cùng với Thông tư 08/2026/TT-BTC cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thông qua mô hình Global Brokers mà không cần mở tài khoản trong nước.

Trên cơ sở đó, Chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng Việt Nam có thể được MSCI đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) để xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi trong các kỳ đánh giá tiếp theo vào tháng 6/2026 hoặc tháng 6/2027, với mục tiêu xa hơn là chính thức được nâng hạng vào khoảng năm 2028.