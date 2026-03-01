Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

13-03-2026 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

Danh mục cổ phiếu thanh khoản cao được lựa chọn từ các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

Theo báo cáo của Mirae Asset Securities, danh mục cổ phiếu thanh khoản cao được lựa chọn từ các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Các cổ phiếu trong danh mục đều có thanh khoản tối thiểu khoảng 10 tỷ đồng mỗi phiên và mức định giá P/E tương đối thấp, phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị.

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm- Ảnh 1.

Trong đó, VEA Corp (VEA) là cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất danh mục, khoảng 13,9%, với mức cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2025 lên tới 4.658 đồng/cp. Doanh nghiệp này cũng duy trì định giá khá thấp với P/E khoảng 6 lần.

Đáng chú ý, Nhựa Bình Minh (BMP) lại là cổ phiếu có mức cổ tức tiền mặt cao nhất, dự kiến chi trả tới 12.750 đồng/cp cho năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 8,9%. Doanh nghiệp này thuộc nhóm vật liệu xây dựng và nội thất, đồng thời duy trì mức P/E quanh 9,5 lần.

Một đại diện khác trong nhóm cổ tức cao là May Sông Hồng (MSH) với tỷ suất cổ tức khoảng 11,1% và mức chi trả tiền mặt 4.000 đồng/cp cho năm 2025. Đây là doanh nghiệp dệt may có nền tảng tài chính ổn định và chính sách cổ tức đều đặn nhiều năm qua.

Với danh mục cổ phiếu thanh khoản trung bình , nhóm phân tích liệt kê các doanh nghiệp có giá trị giao dịch tối thiểu khoảng 1 tỷ đồng mỗi phiên, đồng thời duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này có tỷ suất cổ tức từ 5% trở lên và P/E dao động quanh vùng 5–11 lần, phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị dài hạn.

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm- Ảnh 2.

Trong danh mục, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - PAT (PAT) nổi bật khi ghi nhận tỷ suất cổ tức cao nhất, khoảng 14,2%. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 12.500 đồng/cp, với mức định giá P/E khoảng 6,3 lần.

Đứng sau là HGM Mining (HGM) – doanh nghiệp khai khoáng – với tỷ suất cổ tức khoảng 12,8%. Đáng chú ý, cổ phiếu này cũng có mức cổ tức tiền mặt 2025 cao nhất danh mục, lên tới 24.800 đồng/cp cho năm 2025.

Ngoài ra, Vicostone (VCS) cũng nằm trong nhóm cổ tức cao với tỷ suất khoảng 9,3%, tương ứng mức chi trả 3.800 đồng/cp. Đây là doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nội thất có nền tảng tài chính tương đối ổn định và duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra?

Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy”

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy” Nổi bật

Một doanh nghiệp sàn HOSE dự kiến chi tới 945 tỷ đồng mua lại cổ phiếu quỹ

Một doanh nghiệp sàn HOSE dự kiến chi tới 945 tỷ đồng mua lại cổ phiếu quỹ

00:07 , 13/03/2026
Giải mã hồ sơ IPO Điện Máy Xanh: Tái định vị chiến lược và chu kỳ tăng trưởng mới

Giải mã hồ sơ IPO Điện Máy Xanh: Tái định vị chiến lược và chu kỳ tăng trưởng mới

00:03 , 13/03/2026
Giá dầu biến động mạnh, Vietcap gọi tên loạt cổ phiếu hưởng lợi

Giá dầu biến động mạnh, Vietcap gọi tên loạt cổ phiếu hưởng lợi

00:02 , 13/03/2026
Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế

Sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là thu hút dòng vốn quốc tế

21:17 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên