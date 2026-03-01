CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

Theo báo cáo của Mirae Asset Securities, danh mục cổ phiếu thanh khoản cao được lựa chọn từ các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Các cổ phiếu trong danh mục đều có thanh khoản tối thiểu khoảng 10 tỷ đồng mỗi phiên và mức định giá P/E tương đối thấp, phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị.

Trong đó, VEA Corp (VEA) là cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất danh mục, khoảng 13,9%, với mức cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2025 lên tới 4.658 đồng/cp. Doanh nghiệp này cũng duy trì định giá khá thấp với P/E khoảng 6 lần.

Đáng chú ý, Nhựa Bình Minh (BMP) lại là cổ phiếu có mức cổ tức tiền mặt cao nhất, dự kiến chi trả tới 12.750 đồng/cp cho năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 8,9%. Doanh nghiệp này thuộc nhóm vật liệu xây dựng và nội thất, đồng thời duy trì mức P/E quanh 9,5 lần.

Một đại diện khác trong nhóm cổ tức cao là May Sông Hồng (MSH) với tỷ suất cổ tức khoảng 11,1% và mức chi trả tiền mặt 4.000 đồng/cp cho năm 2025. Đây là doanh nghiệp dệt may có nền tảng tài chính ổn định và chính sách cổ tức đều đặn nhiều năm qua.

Với danh mục cổ phiếu thanh khoản trung bình , nhóm phân tích liệt kê các doanh nghiệp có giá trị giao dịch tối thiểu khoảng 1 tỷ đồng mỗi phiên, đồng thời duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này có tỷ suất cổ tức từ 5% trở lên và P/E dao động quanh vùng 5–11 lần, phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị dài hạn.

Trong danh mục, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - PAT (PAT) nổi bật khi ghi nhận tỷ suất cổ tức cao nhất, khoảng 14,2%. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 12.500 đồng/cp, với mức định giá P/E khoảng 6,3 lần.

Đứng sau là HGM Mining (HGM) – doanh nghiệp khai khoáng – với tỷ suất cổ tức khoảng 12,8%. Đáng chú ý, cổ phiếu này cũng có mức cổ tức tiền mặt 2025 cao nhất danh mục, lên tới 24.800 đồng/cp cho năm 2025.

Ngoài ra, Vicostone (VCS) cũng nằm trong nhóm cổ tức cao với tỷ suất khoảng 9,3%, tương ứng mức chi trả 3.800 đồng/cp. Đây là doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nội thất có nền tảng tài chính tương đối ổn định và duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.