Một doanh nghiệp sàn HOSE dự kiến chi tới 945 tỷ đồng mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/3 về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn dự kiến mua lại tổng cộng 15 triệu cổ phiếu, tương đương 6,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích trọng tâm của đợt giao dịch này là để giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích kinh tế cho các cổ đông hiện hữu. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán.

Về nguồn kinh phí, công ty sẽ sử dụng vốn tự có từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Tại thời điểm đó, số dư lợi nhuận chưa phân phối của Vĩnh Hoàn ghi nhận con số ấn tượng lên tới 6.842 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.

Hội đồng quản trị Vĩnh Hoàn đưa ra mức giá mua lại tối đa là 63.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính tổng số tiền doanh nghiệp có thể chi ra cho đợt mua lại này có thể lên đến 945 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHC đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/3 ở mức 58.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 7% so với mức giá mua tối đa mà công ty đưa ra.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4%, duy trì quanh mức 12.000 tỷ đồng, nhưng hiệu quả hoạt động của công ty lại có sự cải thiện đáng kể. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.451 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2024. Tại thời điểm 31/12/2025, Vĩnh Hoàn sở hữu số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tổng cộng 4.366 tỷ đồng.

Vừa qua, công ty đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/3 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 5/5 tại TP.HCM.