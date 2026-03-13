Dragon Capital 'lướt sóng' cổ phiếu MWG khi thị giá biến động mạnh

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo giao dịch mua vào - bán ra cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG).

Cụ thể ngày 6/3, Dragon Capital thông qua 3 quỹ thành viên đã mua vào tổng cộng 300.000 cổ phiếu MWG. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 250.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua vào 120.000 cổ phiếu trong khi Samsung Vietnam Securities Master Investrnent Trust [Equityl lại bán ra 70.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital nâng sở hữu lên 73,7 triệu cổ phiếu, tương đương 5,02% vốn qua đó trở thành cổ đông lớn của Thế giới di động.

Đến ngày 9/3, Dragon Capital lại bán ra 700.000 cổ phiếu MWG do quỹ thành viên Amersham Industries Limited thực hiện. Qua đó, Dragon Capital lại giảm tổng sở hữu về hơn 73 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn là rời ghế cổ đông lớn Thế giới di động chỉ sau 3 ngày.

Đáng nói, phiên 6 và 9/3, cổ phiếu MWG đều giảm mạnh trước khi hồi phục hôm 10/3. Cũng trong 2 phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 2 triệu cổ phiếu MWG.

Trong diễn biến khác, Thế Giới Di Động dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 18/4/2026 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 16/3/2026.

Nội dung chính của cuộc họp gồm Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; Báo cáo tài chính hằng năm; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của công ty; Phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con vào kết quả kinh doanh; Phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025 và các nội dung khác giao Chủ tịch HĐQT quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Thế Giới Di Động mang về doanh thu thuần hơn 156.457,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 7.075,5 tỷ đồng, tăng 89,5%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tăng 19,2% so với đầu năm, lên mức hơn 83.958,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 33.874,3 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 27.266,9 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 50.799,6 tỷ đồng, tăng 20,1% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn hơn 29.930,9 tỷ đồng.

Năm 2026, Thế giới Di động đặt kế hoạch doanh thu tăng 18% so với thực hiện năm 2025, lên 185.000 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 30%, lên 9.200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (đơn vị vận hành chuỗi Thế giới Di động, Topzone, Điện máy Xanh, Erablue và Thợ điện máy Xanh) dự kiến đóng góp 65 tổng doanh thu, hơn 80% lợi nhuận cho cả công ty, đồng thời lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu.