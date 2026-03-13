Cổ phiếu dầu khí nằm sàn

Hàng loạt cổ phiếu “dòng P” bị bán mạnh, đặc biệt là trong nửa cuối phiên chiều. Áp lực xả hàng gia tăng nhanh khiến nhiều mã lao dốc sâu, thậm chí giảm kịch biên độ. PLX và BSR đồng loạt giảm sàn, trong đó PLX có thời điểm rơi vào trạng thái trắng bên mua. PVT cũng giảm sàn với khối lượng khớp lệnh hơn 24 triệu cổ phiếu, còn dư bán giá sàn lớn. Các mã khác như PVS, PVC hay PVD ngập trong sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm kéo thị trường đi xuống.

Việc nhóm dầu khí đồng loạt giảm mạnh đã gây áp lực đáng kể lên chỉ số chung, bởi nhiều cổ phiếu trong nhóm có vốn hóa lớn và tác động trực tiếp tới VN-Index. Riêng GAS là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất khi kéo chỉ số giảm hơn 3 điểm. Áp lực bán còn gia tăng khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh ở một số cổ phiếu dầu khí, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Không chỉ dầu khí, nhóm cổ phiếu hóa chất và phân bón cũng chịu áp lực điều chỉnh khi nhiều cổ phiếu giảm khá sâu. DGC giảm hơn 4%, DCM, DPM, CSV hay BFC đồng loạt mất từ 2% đến hơn 5%.

Trong bối cảnh thiếu vắng nhóm dẫn dắt, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng và chủ yếu luân chuyển cục bộ giữa các nhóm ngành. Một số cổ phiếu bất động sản và đầu tư công ghi nhận lực cầu tích cực như NVL, HHV, FCN hay VCG nhưng chưa đủ sức tạo động lực kéo thị trường. VCG ngắt mạch tăng trần 3 phiên liên tiếp, dù vậy vẫn giữ đà tăng hơn 3%.

Ở nhóm tài chính, cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng giao dịch khá thận trọng và chủ yếu nghiêng về phía giảm. Các mã chứng khoán như SSI, VIX, VND hay HCM giảm từ hơn 1% đến gần 3%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng cũng phân hóa nhưng vẫn chịu áp lực nhất định khi VCB, BID, CTG, MBB giảm nhẹ, dù một số mã như ACB hay VIB vẫn giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,37 điểm (0,78%) xuống 1.696,24 điểm. HNX-Index giảm 2,01 điểm (0,81%) xuống 245,84 điểm. UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,03%) lên 123,89 điểm.

Thanh khoản tương đương phiên trước, giá trị giao dịch HoSE hơn 27.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng, tập trung vào BSR, VIC, SSI, VHM…