Nhà đầu tư 15 năm tiết lộ cách phân bổ tài sản: 40% bất động sản, 30% cổ phiếu, 10% vàng và lý do giữ tiền gửi

Vàng có thể quanh vùng 6.000 USD/ounce

Chia sẻ tại talkshow "Tài sản nào sẽ bùng nổ năm 2026?" của Vnexpress, ông Đoàn Việt Công – Quản lý Chương trình Tài chính tại Viện Nghiên cứu Quản trị Tài chính và Công nghệ Giáo dục chia sẻ về cách phân bổ tài sản trong năm nay.

Ông Công tiết lộ danh mục của mình hiện phân bổ ở nhiều lớp tài sản: Tỷ trọng bất động sản khoảng 40%, cổ phiếu khoảng 30%, vàng và kim loại quý 10%, còn lại khoảng 20% là tài sản thu nhập cố định gồm tiền gửi và trái phiếu.

Ông cho biết, năm vừa rồi, giá vàng tăng khoảng gấp đôi, giá bạc tăng gấp ba và có thời điểm cuối tháng 1 đạt gần gấp bốn lần. Trong danh mục của ông, hiệu suất tốt nhất là vàng và bạc, tiếp đến là cổ phiếu. Bất động sản đầu năm tăng khá tốt, nhưng hiện tại không còn tăng mạnh.

Đối với năm 2026, chuyên gia cho rằng có 3 yếu tối chính tác động đến các lớp tài sản.

Đầu tiên là Việt Nam chuẩn bị bầu Quốc hội và sẽ có chính phủ mới sẽ có sự thay đổi trong cách điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ.

Yếu tố thứ hai là lãi suất đã tăng khoảng 1–1,5% so với trước đây và xu hướng này sẽ tăng. Điều này tác động tâm lý nhà đầu tư và có thể khiến cầu sụt giảm trong khi các doanh nghiệp phải tăng giá hàng hóa. Vì vậy, theo chuyên gia, bối cảnh sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

Bên ngoài, những bất ổn từ địa chính trị thế giới hiện nay khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới gia tăng mua tài sản dự trữ, đặc biệt là vàng.

Trước những biến động đó, theo ông Công, tài sản bị ảnh hưởng trước hết là bất động sản vì phần lớn người mua nhà đều sử dụng đòn bẩy vay vốn, nên chi phí lãi vay là khoản rất lớn. Khi chi phí vay tăng khoảng 20%, bất động sản nhiều khả năng sẽ chậm lại trong năm nay: thanh khoản giảm và giá có thể tiếp tục điều chỉnh.

"Thực tế, sau khi đạt đỉnh vào khoảng tháng 10, khi lãi suất bắt đầu tăng, giá bất động sản theo quan sát của tôi đã giảm trung bình khoảng 10–15%", ông nhận định.

Đối với vàng, sau một năm tăng trưởng rất mạnh, chuyên gia cho rằng năm nay vàng vẫn có thể tăng nhưng tốc độ chậm hơn. Theo kỳ vọng của ông Công, giá vàng thế giới có thể dao động quanh vùng khoảng 6.000 USD/ounce, có thể thấp hơn một chút nhưng vẫn quanh mốc này.

Tiền gửi cũng là một kênh đầu tư được chuyên gia đánh giá khá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Một số ngân hàng đang huy động với lãi suất khoảng 8,5%, thậm chí 8,8% cho các khoản tiền gửi vừa phải. Đây là mức khá hấp dẫn.

Ngoài ra còn có các sản phẩm trái phiếu với lãi suất tốt. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ. Với mặt bằng lợi suất khoảng 7–8%/năm, đây vẫn là kênh đầu tư ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

"Hãy tham lam khi người khác sợ hãi"

Đối với cổ phiếu, ông Công cho rằng năm 2026 sẽ là lớp tài sản có triển vọng tốt nhất.

Trong năm 2025, chỉ số thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu bóc tách kỹ sẽ thấy phần lớn mức tăng đến từ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Nhiều cổ phiếu trên thị trường hiện vẫn đang ở mức định giá hợp lý.

Ngoài ra, thị trường còn kỳ vọng vào khả năng nâng hạng vào tháng 10. Nếu điều này xảy ra, dòng vốn ngoại có thể quay trở lại mạnh hơn. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài thường tìm kiếm những tài sản định giá hấp dẫn, và đây chính là cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy vậy, sau 15 năm đầu tư và tham gia vào thị trường, ông Công nhìn nhận điều quan trọng là bắt nhịp thị trường. Thực tế, việc dự đoán chính xác đỉnh và đáy rất khó. Cách tiếp cận đơn giản hơn là mua khi thị trường giảm đủ sâu. Khi cảm thấy thị trường đã rẻ, nhà đầu tư có thể mua dần.

"Ví dụ, năm ngoái nếu mua từ tháng 1 thì lợi nhuận bình quân cả năm khoảng 25–30%. Nhưng nếu chọn được thời điểm mua vào khoảng tháng 4 thì lợi nhuận có thể đạt 70–100%. Đó chính là câu chuyện chọn thời điểm. Warren Buffett từng nói: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Năm 2026 biến động có thể không mạnh như giai đoạn ảnh hưởng bởi thuế quan, nhưng những nhịp điều chỉnh khoảng 10% của chỉ số vẫn có thể xuất hiện và đó là cơ hội để đầu tư", ông nói.

Từ khóa trong năm 2026 là "nhẫn"

Chuyên gia Đoàn Việt Công cho biết quan điểm đầu tư năm nay là "nhẫn" và ông sẽ chờ hai điều: cơ hội trên thị trường chứng khoán và cơ hội mua được những bất động sản phù hợp với mức giá hợp lý cho chu kỳ tiếp theo.

Nếu xuất hiện những nhịp điều chỉnh sâu, ông cho biết sẽ chuyển bớt tiền sang các tài sản như bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, kế hoạch này còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường.

Chuyên gia dự kiến giảm tỷ trọng tiền gửi xuống khoảng 10% và linh hoạt điều chỉnh cổ phiếu tùy diễn biến thị trường, có thể chốt lời hoặc chuyển sang bất động sản. Về dài hạn, bất động sản vẫn được xem là kênh an toàn hơn chứng khoán, đặc biệt khi thị trường có thể điều chỉnh sau khi nâng hạng. Trong khi đó, vàng được duy trì khoảng 10% danh mục nhằm cân bằng tài sản và phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

"Thực tế, giá vàng được tính bằng USD. Nếu tỷ giá tăng, giá vàng trong nước thường tăng theo mức tương ứng. Vì vậy, anh giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Tỷ trọng không cần quá lớn, nhưng có trong danh mục vẫn tốt hơn.

Khẩu vị rủi ro của tôi tương đối cao so với mặt bằng chung thị trường. Có những giai đoạn tôi tập trung mạnh vào một hoặc hai loại tài sản. Tuy nhiên, trong một năm khó lường như năm nay, khi cả thế giới lẫn trong nước đều nhiều biến động, tôi lựa chọn phân bổ tương đối đều giữa các lớp tài sản để đảm bảo sự cân bằng, có thể 'ăn ngon, ngủ ngon', ông Công nhấn mạnh.

Phan Trang