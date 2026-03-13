Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

13-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị khoảng 141 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam tiếp đà giảm điểm trong phiên cuối tuần. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy VN-Index đóng cửa phiên 13/3 mất mốc 1.700 điểm. Thanh khoản hụt hơi, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 24.730 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 477 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

﻿Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 397 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị khoảng 141 tỷ đồng. Xếp sau, khối ngoại cũng rót hơn trăm tỷ vào các mã như VNM (139 tỷ đồng), MSN (133 tỷ đồng), ACB (119 tỷ đồng), VIB (116 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại BSR với giá trị khoảng 286 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIC (133 tỷ đồng), SSI (99 tỷ đồng), VHM (97 tỷ đồng), PLX (90 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như PVD, POW, TCX, GAS và DGC cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 76 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại SHS với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng, tiếp đến là HUT (2,3 tỷ đồng). Các mã còn lại được mua ròng với giá trị khá khiêm tốn như C69, VFS, VTZ, NVB và SLS.

Ở chiều bán ròng, PVS là mã chịu áp lực xả mạnh nhất với giá trị lên tới 43 tỷ đồng. Theo sau là TNG (9 tỷ đồng), NTP (9tỷ đồng), CEO (8 tỷ đồng), LAS (4 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 5 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở MSR với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Đứng sau là F88 (0,6 tỷ đồng), PCG (0,5 tỷ đồng), BTH (0,4 tỷ đồng) và HND (0,2 tỷ đồng).

Ngược lại, DDV là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 4,6 tỷ đồng, nhỉnh hơn ACV với 4,5 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm TIN (1,2 tỷ đồng), ACM, FIC, MML và PHP, song giá trị bán ròng đều ở mức thấp.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế trưởng SSI: TTCK phản ứng với cú sốc năng lượng tích cực hơn sau nhiều bài học về bán tháo

Kinh tế trưởng SSI: TTCK phản ứng với cú sốc năng lượng tích cực hơn sau nhiều bài học về bán tháo Nổi bật

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm Nổi bật

Doanh nghiệp ông Tô Dũng làm Chủ tịch sắp họp cổ đông

Doanh nghiệp ông Tô Dũng làm Chủ tịch sắp họp cổ đông

15:17 , 13/03/2026
Vinaconex chốt ngày họp sau biến cố thượng tầng

Vinaconex chốt ngày họp sau biến cố thượng tầng

15:03 , 13/03/2026
Một doanh nghiệp muốn "thay máu" toàn bộ dàn lãnh đạo

Một doanh nghiệp muốn "thay máu" toàn bộ dàn lãnh đạo

14:43 , 13/03/2026
4 thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

4 thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

13:33 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên