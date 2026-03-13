Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Chứng khoán Việt Nam tiếp đà giảm điểm trong phiên cuối tuần. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy VN-Index đóng cửa phiên 13/3 mất mốc 1.700 điểm. Thanh khoản hụt hơi, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 24.730 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 477 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

﻿Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 397 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị khoảng 141 tỷ đồng. Xếp sau, khối ngoại cũng rót hơn trăm tỷ vào các mã như VNM (139 tỷ đồng), MSN (133 tỷ đồng), ACB (119 tỷ đồng), VIB (116 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại BSR với giá trị khoảng 286 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIC (133 tỷ đồng), SSI (99 tỷ đồng), VHM (97 tỷ đồng), PLX (90 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như PVD, POW, TCX, GAS và DGC cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 76 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại SHS với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng, tiếp đến là HUT (2,3 tỷ đồng). Các mã còn lại được mua ròng với giá trị khá khiêm tốn như C69, VFS, VTZ, NVB và SLS.

Ở chiều bán ròng, PVS là mã chịu áp lực xả mạnh nhất với giá trị lên tới 43 tỷ đồng. Theo sau là TNG (9 tỷ đồng), NTP (9tỷ đồng), CEO (8 tỷ đồng), LAS (4 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 5 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở MSR với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Đứng sau là F88 (0,6 tỷ đồng), PCG (0,5 tỷ đồng), BTH (0,4 tỷ đồng) và HND (0,2 tỷ đồng).

Ngược lại, DDV là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 4,6 tỷ đồng, nhỉnh hơn ACV với 4,5 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm TIN (1,2 tỷ đồng), ACM, FIC, MML và PHP, song giá trị bán ròng đều ở mức thấp.