Vinaconex chốt ngày họp sau biến cố thượng tầng

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng là 23/03/2026, Vinaconex dự kiến tổ chức họp vào thứ 7, ngày 25/04/2026 tại Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp cho biết nội dung họp gồm các Báo cáo của BĐH về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoat động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ; Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty; Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng Công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX; Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết; Các nội dung khác (nếu có).

Đây là thông báo đầu tiên của doanh nghiệp này sau biến cố lãnh đạo thượng tầng bị bắt. Cụ thể, ngày 7/3, Vinaconex công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, liên quan đến việc bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra là ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc VCG, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex; và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Theo thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hồi giữa tháng 2, Vinaconex công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 16.064 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt tới 3.584 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với mức 333 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, 3.075 tỷ đồng đến từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 4.129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.932 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Vinaconex trong nhiều năm trở lại đây.

Trên thị trường, cổ phiếu VCG chốt phiên 13/3 đạt 23.500 đồng/cp.﻿