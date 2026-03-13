Một doanh nghiệp muốn "thay máu" toàn bộ dàn lãnh đạo

Công ty Cổ phần HTC Holding (mã CET) vừa thông báo Tổng Giám đốc Đoàn Công Dũng đã nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 9/3.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã nhận được đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Anh Tuấn và thành viên HĐQT Lý Thế Vinh vào ngày 6/3, cho thấy sự biến động đáng chú ý trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Những thay đổi nhân sự này dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của HTC Holding, dự kiến tổ chức vào chiều 27/3 tại TP.HCM.

Theo tài liệu trình đại hội, HĐQT sẽ đề xuất cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 7 thành viên Hội đồng quản trị gồm: Nguyễn Thế Tài, Trần Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Văn Đạt, Lý Thế Vinh, Hà Lê Thúy Vy, Võ Ngọc Phương Thảo và Phạm Đăng Khoa. Các vị trí này bao gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập.

Song song với việc miễn nhiệm, công ty cũng trình phương án bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028 với tối đa 5 thành viên, đồng thời bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028 với tối đa 3 thành viên.

Đáng chú ý, biến động nhân sự diễn ra trong bối cảnh nhóm lãnh đạo và người liên quan đã thoái toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp vào cuối năm ngoái. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài và Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hoàng Anh Tuấn đều đã bán hết số cổ phiếu CET đang nắm giữ, trong khi một số nhà đầu tư khác xuất hiện với các giao dịch mua vào.

Động thái của nhóm cổ đông lớn diễn ra khi giá cổ phiếu CET biến động mạnh trên thị trường. Sau giai đoạn tăng nóng khoảng 200% lên vùng 15.000 đồng/cp trong thời gian ngắn, cổ phiếu này sau đó lao dốc và có thời điểm rơi xuống dưới mệnh giá. Trong phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu CET hồi phục nhẹ khoảng 2% lên 10.000 đồng/cp.

Theo tìm hiểu, HTC Holding tiền thân là CTCP Tech – Vina được thành lập từ tháng 10/2009 với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu chưng cất; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Sản phẩm chính tinh dầu quế của doanh nghiệp được sản xuất tại nhà máy tỉnh Lào Cai. Cành quế, vỏ quế, lá quế được thu mua từ hơn 8.000 hộ nông dân trồng quế trong vùng nguyên liệu 5.000 ha, sau đó vận chuyển và đưa vào dây chuyền sản xuất, chế biến tinh dầu. Tính tới hiện tại, CET có vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng.

Năm 2025, CET có kết quả kinh doanh không mấy tích cực. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính chỉ vỏn vẹn 59 triệu đồng, “bốc hơi” 99% so với năm trước. Trừ chi phí, Công ty lỗ gần 3 tỷ đồng.﻿