Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hàng tấn vàng khi giá rơi sâu

Đáng chú ý, hoạt động bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh. Trong phiên 12/3, giá vàng giảm gần 100 USD, xuống khoảng 5.079 USD/ounce, thậm chí có thời điểm nhúng sâu xuống vùng 5.050 USD /ounce. Trong phiên giao dịch hiện tại giá vàng đang nỗ lực phục hồi trở lại.

Áp lực giảm của kim loại quý phần nào đến từ diễn biến của đồng USD khi đồng bạc xanh tăng phiên thứ ba liên tiếp. Theo giới phân tích, việc USD mạnh lên khiến chi phí nắm giữ vàng đối với nhà đầu tư quốc tế gia tăng, qua đó làm suy yếu nhu cầu đối với tài sản không sinh lãi này.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên khi dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran leo thang. Sự kết hợp giữa USD mạnh và lợi suất trái phiếu đi lên đã tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Ngoài yếu tố tiền tệ, thị trường kim loại quý còn chịu ảnh hưởng từ biến động trên thị trường năng lượng. Thời gian gần đây, giá dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát mới và khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên khó đoán hơn.

Một số chuyên gia cho rằng việc giá dầu leo thang có thể khiến triển vọng hạ lãi suất của Fed trở nên kém chắc chắn. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục thúc đẩy lạm phát, ngân hàng trung ương Mỹ có thể buộc phải thận trọng hơn trong lộ trình nới lỏng chính sách.

Theo Kitco News, trong trường hợp giá dầu duy trì ở mức rất cao, nền kinh tế toàn cầu thậm chí có thể chuyển từ kịch bản lạm phát sang rủi ro giảm phát khi nhu cầu bị suy yếu. Khi đó, vai trò của vàng như một công cụ phòng hộ lạm phát có thể giảm bớt sức hấp dẫn.

Một cuộc suy thoái sâu hơn có thể buộc các ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất nhanh, yếu tố này có thể hỗ trợ vàng trong ngắn hạn nhưng đồng thời cũng có nguy cơ kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng khi thị trường rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã mua vàng từ trước khi xung đột địa chính trị bùng phát hiện đang nắm giữ mức lợi nhuận đáng kể. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và triển vọng địa chính trị khó dự đoán, hoạt động chốt lời được xem là phản ứng khá phổ biến.

Nhìn tổng thể, diễn biến của đồng USD, triển vọng điều hành lãi suất của Fed cùng với biến động của giá dầu thế giới vẫn sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới.