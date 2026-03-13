Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Trong thông báo mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã bị CTCK bán giải chấp gần 7,9 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 6/3 đến 11/3 theo phương thức khớp lệnh.

Trước giao dịch, ông Cường nắm giữ 53,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,76% vốn điều lệ. Sau khi bị xử lý giải chấp, lượng sở hữu giảm xuống còn khoảng 45,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,77%.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp và là em của ông Hùng cũng thông báo đã bị bán giải chấp hơn 2,2 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 9/3 đến 11/3. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Huyền giảm từ khoảng 13,7 triệu cổ phiếu (1,72% vốn) xuống còn 11,5 triệu cổ phiếu (1,44% vốn).

Một thành viên khác trong gia đình Chủ tịch DIG là bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường trong trạng thái tương tự. Bà Thành bị bán giải chấp khoảng 1,8 triệu cổ phiếu DIG trong giai đoạn từ ngày 6/3 đến 11/3. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Thành nắm giữ giảm từ khoảng 15,5 triệu cổ phiếu xuống còn khoảng 13,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,73% vốn.

Như vậy, tổng cộng 11,9 triệu cổ phiếu DIG của các cá nhân liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp trong khoảng thời gian từ 6/3-11/3. Tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 119 tỷ đồng.﻿

Kể từ giữa tháng 12/2025 đến nay, nhóm cổ đông trong gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường đã nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu DIG bị bán giải chấp đã vượt 34 triệu đơn vị, tương đương 4,3% vốn điều lệ của DIC Corp.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG hiện đang về vùng đáy thuế quan khoảng 1 năm trước, thị giá xoay quanh mốc 13.250 đồng/cp.﻿