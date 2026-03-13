Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/3/2026

Tin doanh nghiệp

KHS – Công ty cổ phần Kiên Hùng : Ngày 18/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/03/2026.

NDP – Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 : Ngày 30/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/05/2026.

GEE – Công ty cổ phần Điện lực Gelex : Ngày 20/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 25% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 08/04/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TTD – CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức : CTCP Đầu tư An Việt Hưng đã mua 460.000 CP theo phương thức thỏa thuận, qua đó nâng sở hữu từ 1.206.160 CP (7,76%) lên 1.666.160 CP (10,71%). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 09/03/2026.

TS3 – Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 : Bà Cao Thị Thu Thủy đã mua thêm 5.200 CP do nhu cầu cá nhân, qua đó nâng sở hữu từ 344.300 CP (8,94%) lên 349.500 CP (9,07%). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 04/03/2026.

T NS – CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất : Ông Nguyễn Ngọc Hải đã mua thêm 25.400 CP với mục đích đầu tư, qua đó nâng sở hữu từ 1.992.700 CP (9,96%) lên 2.018.100 CP (10,09%). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 06/03/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CT3 – CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Bà Lê Thị Xảo – Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đăng ký mua 500.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch, bà Xảo nắm giữ 250.000 CP, tương ứng 2,84% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 16/03 đến 10/04/2026.

PRT – Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP : Ông Huỳnh Hữu Hùng – Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 100.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Trước giao dịch, ông Hùng nắm giữ 105.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,04%. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 16/03 đến 14/04/2026.