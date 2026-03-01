Giữa lúc thị trường biến động, SHS gợi ý cơ hội đầu tư

Thị trường chứng khoán bắt đầu tháng 3/2026 với nhiều áp lực, đặc biệt là căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Trong báo cáo chiến lược mới cập nhật, Chứng khoán SHS đánh giá khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn kéo dài, nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng tại trung tâm năng lượng của thế giới đang thúc đẩy nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ bán tháo cổ phiếu để chuyển sang các danh mục an toàn, sang các nhóm ngành, doanh nghiệp có lợi thế trong bối cảnh hiện nay.

Cụ thể, SHS nhận định xung đột ở khu vực Trung Đông làm eo Hormuz bị hạn chế lưu thông khiến phí bảo hiểm cho tàu biển di chuyển qua khu vực này tăng vọt. Hệ quả không chỉ là giá dầu và cước vận tải leo thang, mà còn là sự bào mòn âm thầm trong thương mại hàng hóa. Và khi xăng dầu là “đầu vào của rất nhiều đầu vào”, cú sốc năng lượng sẽ lan qua logistics và nguyên liệu hóa dầu để ngấm dần vào giá thành sản xuất và dịch vụ.﻿

Mặc dù chiến sự có thể kéo dài hơn dự kiến, nhưng dự kiến cú sốc về giá và vận tải dầu khí sẽ sớm được giải quyết trong thời gian ngắn sắp tới vì thế giới không thiếu dầu và có sẵn rất nhiều tuyến đường thay thế khác nhưng chi phí có thể cao hơn tuyến đường hiện tại. " Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải chấp nhận giá dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có thể cao hơn lúc trước", nhóm phân tích nêu rõ.

Một số yếu tố rủi ro, bất định được SHS đề cập bao gồm:

(1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới gia tăng, mở rộng với tâm điểm mới Trung Đông.

(2) Không mở rộng chính sách tiền tệ, giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động & cho vay xu hướng tăng.



(3) Thu hẹp dòng chảy thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng.

(4) Bong bóng đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quý hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm...

(5) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.

(6) Rủi ro khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát tăng mạnh...

Với thị trường chứng khoán, ﻿trong tháng 3/2026 với các yếu tố bất định đã đề cập tiếp tục gia tăng thêm, bộ phận phân tích SHS cho rằng chỉ số VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng giá 1.900 - 1.920 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất năm 2018 và 2022 kéo dài đến nay.

Trong tháng 3/2026, SHS dự báo chỉ số chính của TTCK Việt Nam vẫn sẽ chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.700 điểm.

Trước đó, VN-Index kết thúc tháng 2/2026 với tổng vốn hóa toàn thị trường ~430 tỷ USD (~84%/GDP 2024). Vốn hóa VN30 ~245 tỉ USD (~57% vốn hóa thị trường). Các thông số định giá cơ bản khác P/E: 15,45, P/B: 2,21, P/S: 1,70.

SHS nhận định rằng đây không phải vùng định giá hấp dẫn của thị trường chung. Dù vậy, báo cáo chỉ ra điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng mạnh.

Về chiến lược, SHS khuyến nghị nhà đầu tư nên quản trị rủi ro, chấp nhận áp lực hiện nay và tiếp tục cơ cấu danh mục. Đồng thời, chỉ nên ưu tiên nắm giữ theo xu hướng các doanh nghiệp chất lượng trong các ngành tăng trưởng, các ngành phục vụ, sản xuất nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thương mại tiếp tục gia tăng, bất định.

﻿" Giai đoạn này nhà đầu tư nên đầu tư ở quy mô vừa phải. Danh mục có thể đầu tư mới của chúng tôi gồm 2 cổ phiếu là HPG và VCB ", SHS tiết lộ.