Shark Hưng trở lại truyền hình thực tế

Ông Phạm Thanh Hưng

Trên fanpage cá nhân, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group (còn gọi là Shark Hưng) vừa cập nhật bài đăng mới nhất giới thiệu về chương trình "Săn nhà thông minh" sẽ phát sóng trên VTV3 sắp tới.

Đây là chương trình truyền hình thực tế theo chân các gia đình đại diện cho nhiều nhóm khách hàng phổ biến trên thị trường: gia đình trẻ tìm kiếm căn nhà đầu tiên, nhóm thu nhập trung bình phải tính toán bài toán dòng tiền, hay những gia đình mong muốn tìm phương án vừa ở vừa khai thác giá trị từ bất động sản.

Đồng hành cùng các gia đình là hội đồng chuyên gia trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, pháp lý, kiến trúc và các nhà môi giới bất động sản. Các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu thị trường, phản biện các phương án tài chính và đưa ra góc nhìn đa chiều trước khi gia đình đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Poster chính thức của chương trình giới thiệu CenLand – công ty bất động sản của Shark Hưng là đơn vị đồng hành chiến lược của chương trình. Chương trình hiện chưa công khai cụ thể đội ngũ ban giám khảo.

Bài đăng trên fanpage của Shark Hưng

Trước đó, vào năm 2022, Cen Land từng trở thành Nhà đồng hành chiến lược của chương trình "Săn nhà triệu đô". Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam về nghề môi giới bất động sản.

Trong chương trình "Săn nhà triệu đô", Shark Hưng trực tiếp tham gia với vai trò giám khảo, đưa ra các phân tích về vị trí, giá trị tài sản, tiềm năng sinh lời cũng như các chiến lược đầu tư bất động sản. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án, ông giúp các nhà môi giới vượt qua thử thách thực tế về kiến thức, kỹ năng bán hàng và tư vấn các dự án bất động sản cao cấp.

Về Cen Land, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh thu thuần quý III/2025 của doanh nghiệp đạt 334 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận sau thuế lên 20 tỷ đồng, tăng 25% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 838 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng mạnh 103% do tối ưu chi phí và biên lợi nhuận tăng cao.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Cen Land đạt 7.648 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 869 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm.

Trong đó, bất động sản hàng hóa chiếm khoảng 643 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu là các lô căn hộ và đất nền Cen Land thu mua trực tiếp từ chủ đầu tư để phân phối lại.

Khoảng 225 tỷ đồng còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh tại các dự án đang triển khai, phản ánh việc doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào dự án có chu kỳ ngắn nhằm nâng cao hiệu quả vốn.



