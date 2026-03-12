Tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng phiên 12/3, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

Sau 2 phiên phục hồi liên tiếp, thị trường đã chịu áp lực bán trở lại trong phiên 12/3. Chỉ số chính tăng nhẹ đầu phiên lên vùng giá 1.725 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, giảm điểm trở lại. Đóng cửa, VNINDEX giảm 18,73 điểm (-1,08%) về mức 1.709,61 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN đảo chiều bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 301 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VCB và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 55 tỷ và 52 tỷ đồng. Theo sau là VGC (13 tỷ), VIX (11 tỷ), GEX (9 tỷ), HHV (8 tỷ), OCB (5 tỷ), DGW (4 tỷ), PNJ (4 tỷ) và EVF (3 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -61 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-57 tỷ), MBB (-49 tỷ), FPT (-42 tỷ) và CTG (-35 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như TCB (-35 tỷ), FUEVFVND (-25 tỷ), VNM (-18 tỷ), E1VFVN30 (-18 tỷ) và MWG (-15 tỷ đồng).