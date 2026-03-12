Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, "tung" 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30

12-03-2026 - 15:52 PM | Thị trường chứng khoán

Áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 126 tỷ đồng.

Sau 2 phiên hồi phục mạnh, VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên 12/3. Đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm gần 19 điểm, qua đó lùi về ngưỡng 1.710 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục sụt giảm còn khoảng 24.450 tỷ đồng.

﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN đảo chiều bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại ﻿bán ròng 209 tỷ đồng

Ở chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng mạnh nhất MWG với giá trị khoảng 246tỷ đồng, theo sau là VNM (99 tỷ đồng), VCI (65 tỷ đồng), DPM (55 tỷ đồng) và DGC (51 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 126 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VHM (97 tỷ đồng), TMS (88 tỷ đồng), BSR (85 tỷ đồng) và HPG (78 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 91 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất IDC với giá trị khoảng 18 tỷ đồng, tiếp đến là CEO (6 tỷ đồng), LAS (4tỷ đồng), HUT (0,5 tỷ đồng) và VTZ (0,2 tỷ đồng).

Trong khi đó, PVS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 93tỷ đồng. Theo sau là MBS (9 tỷ đồng), NTP (9 tỷ đồng), PLC (3,6 tỷ đồng) và PVB (2,5 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng nhẹ 0,3 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MSR với giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Các mã đứng sau gồm DDV (0,6 tỷ đồng), NNT (0,1 tỷ đồng), OIL (0,1 tỷ đồng) và VEA với giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, ACV đứng đầu với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, tiếp theo là F88 (1 tỷ đồng), TIN (0,8 tỷ đồng), PHP (0,3 tỷ đồng) và MPC (0,2 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

