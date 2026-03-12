Một thành viên HĐQT TVB xin từ nhiệm

CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Cường - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2028.

Trong đơn, ông Cường cho biết vì lý do cá nhân nên không thể sắp xếp thời gian thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập nên xin được từ nhiệm chức vụ.

Tính đến cuối năm 2025, ngoài ông Lê Văn Cường, HĐQT TVB còn có Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng và Thành viên HĐQT độc lập Phạm Văn Khiêm.

Đơn từ nhiệm của ông Cường sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 18/4 tới. Ngày 20/3, TVB thực hiện chốt danh sách cổ đông.

Một số nội dung dự kiến được thông qua tại cuộc họp gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026...

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, TVB vừa việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật đối với ông Ngô Long Giang từ ngày 4/3/2026.

Ông Ngô Long Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, giấy tờ tài liệu, công cụ làm việc cho các cá nhân/ Phòng ban liên quan theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Ông Ngô Long Giang có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc TVB từ ngày 16/1/2025. Được biết, ông Giang còn là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX), công ty mẹ của TVB.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động âm hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng báo âm hơn 6,9 tỷ đồng. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng 22,8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, TVB mang về doanh thu hoạt động gần 90,9 tỷ đồng, giảm 50,6% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 20,9 tỷ đồng, giảm 83,4%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TVB giảm 3,2% so với đầu năm, xuống còn gần 1.144,6 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gần 253,1 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; các khoản phải thu khác hơn 467,8 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 30,4 tỷ đồng, giảm 6,7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn gần 17,1 tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng nợ.

